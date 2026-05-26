Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώνεται η ζήτηση για ταξίδια το φετινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση.

Η μέση πληρότητα των πτήσεων της AEGEAN αγγίζει το 80% στο δίκτυο εξωτερικού και το 75% στο δίκτυο εσωτερικού, καταγράφοντας αυξημένη ζήτηση συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Οι προορισμοί που ξεχωρίζουν από Αθήνα

Από και προς την Αθήνα, οι πέντε δημοφιλέστεροι προορισμοί του δικτύου εξωτερικού είναι το Ελσίνκι, η Λισαβώνα, η Νίκαια, το Πόρτο και το Άμστερνταμ.

Στο δίκτυο εσωτερικού, την πρώτη πεντάδα αποτελούν η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πάρος και τα Ιωάννινα.

Πού ταξιδεύουν από Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχα, από και προς τη Θεσσαλονίκη, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί εξωτερικού είναι η Λάρνακα, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, η Ρώμη και οι Βρυξέλλες.

Στο δίκτυο εσωτερικού, αυξημένη ζήτηση καταγράφεται για τη Ρόδο, τη Λήμνο, τη Μυτιλήνη, τη Μύκονο και τα Χανιά.

Οι ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση

Στο δίκτυο εσωτερικού, η κίνηση από το αεροδρόμιο της Αθήνας εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη την Παρασκευή 29 Μαΐου, με πληρότητα της τάξεως του 93%. Στο δίκτυο εξωτερικού, η κορύφωση παρατηρείται το Σάββατο 30 Μαΐου, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90%.

Η επιστροφή των ταξιδιωτών κορυφώνεται την 1η Ιουνίου, όταν οι πτήσεις καταγράφουν πληρότητες περίπου 90%.

Από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση αναμένεται την Παρασκευή 29 Μαΐου στο δίκτυο εσωτερικού, όπου οι πτήσεις καταγράφουν πληρότητα της τάξεως του 95%.

Οι Έλληνες ταξιδιώτες φαίνεται πως προχώρησαν έγκαιρα στον προγραμματισμό και την κράτηση των ταξιδιών τους, κυρίως για προορισμούς του δικτύου εξωτερικού και για ημερομηνίες υψηλής ζήτησης.

Παρ’ όλα αυτά, διαθέσιμες θέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν νωρίτερα την απόδρασή τους, με επιλογές προς δημοφιλείς προορισμούς όπως το Παρίσι, η Ζυρίχη και η Λάρνακα, αλλά και προς λιγότερο παραδοσιακούς προορισμούς, όπως η Πάλμα Ντε Μαγιόρκα, η Κρακοβία και η Πράγα.