Σοβαρές καταγγελίες για τη συμπεριφορά που επεδείκνυε ο πρώην πρίγκιπας Άντριου απέναντι σε γυναίκες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, περιγράφοντας προκλητικές μεθόδους προσέγγισης και περιστατικά σεξουαλικής ταπείνωσης.

Ο Andrew Lownie, συγγραφέας του βιβλίου «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε νέα έκδοση με πρόσθετο υλικό, μίλησε στην Page Six για τις πρακτικές που ακολουθούσε το μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Ο συγγραφέας μετέφερε αυτούσια τα λόγια που φέρεται να επιστράτευε ο έκπτωτος δούκας κατά τη διάρκεια των προσωπικών του συναναστροφών.

«Η ατάκα που χρησιμοποιούσε ήταν: “Πώς είναι να νιώθεις το βασιλικό π… μου πάνω στον μηρό σου;”», υποστήριξε ο Lownie, συμπληρώνοντας αμέσως μετά: «Μιλάμε για απίστευτη αίσθηση ανωτερότητας, σωστά;».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη φράση δεν αποτελεί το μοναδικό δείγμα ανάρμοστης στάσης. Ο Andrew Lownie περιέγραψε ένα ακόμη περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης, όταν ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ήρθε σε επαφή με μια εργαζόμενη της αεροπορικής εταιρείας, σημειώνοντας ότι όταν η αεροσυνοδό άπλωσε το χέρι της για χειραψία, εκείνος «γύρισε απότομα, έσπρωξε ουσιαστικά τη λεκάνη του προς το πίσω μέρος του σώματός της και έκανε κίνηση σαν να εκτελεί χτύπημα στο γκολφ».

Οι καταγγελίες για σεξουαλική ταπείνωση και ο κίνδυνος ισόβιας κάθειρξης

Οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε ο ερευνητής αναφέρονται σε μια συστηματική συμπεριφορά που έφερνε σε δύσκολη θέση γυναίκες σε κοινωνικές εκδηλώσεις, με τον ίδιο να κάνει λόγο για αμέτρητα περιστατικά.

«Ήταν μια μορφή σεξουαλικής ταπείνωσης», είπε ο Lownie, αναφέροντας περιστατικά όπου «κατέβαζε τα φερμουάρ από φορέματα γυναικών σε χορούς και τις άφηνες εκτεθειμένες και ντροπιασμένες».

Η πλευρά του κατηγορούμενου δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα, καθώς εκπρόσωπος που εξέτασε το αίτημα της Page Six για σχολιασμό δεν ανταποκρίθηκε άμεσα.

Η θέση του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, όπως ονομάζεται πλέον, έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε στην αφαίρεση όλων των βασιλικών του τίτλων λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, ενώ ο ίδιος και η Σάρα Φέργκιουσον απομακρύνθηκαν από το Royal Lodge.