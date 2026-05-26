Μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς τις Βρυξέλλες. Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη γενική συνέλευση της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων (Confindustria), δεν μάσησε τα λόγια της και εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, χαρακτηρίζοντας ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν γραφειοκρατικό γίγαντα και αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που προκαλεί αυτό το μοντέλο στην ανάπτυξη.



Σύμφωνα με την ίδια, η δυσκίνητη δομή των Βρυξελλών αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα προς επίλυση, το οποίο κρατά δέσμιες τις εθνικές οικονομίες και πνίγει την επιχειρηματικότητα. Η παρέμβασή της προκάλεσε αίσθηση, καθώς έθεσε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων για τις αγκυλώσεις της ΕΕ, ζητώντας άμεσες και ριζικές αλλαγές.



«Η κύρια δυσκολία που μας αφορά από κοντά, είναι το πώς διαμορφώνεται, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν γραφειοκρατικό γίγαντα, ο οποίος πολύ συχνά θυσίασε την ανταγωνιστικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη, στον βωμό ιδεολογικών και τεχνοκρατικών προσεγγίσεων», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Η Ευρώπη πολλαπλασίασε ασταμάτητα τους κανόνες, σε κάθε τομέα της ζωής μας. Χαρακτηρίσθηκε από μυωπική στάση, όμως, όταν έπρεπε να ακουστεί, η φωνή της, στο διεθνές γίγνεσθαι», συμπλήρωσε η Μελόνι.

«Πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθούν κι άλλες προσπάθειες, με στόχο η πολιτική να αποκτήσει και πάλι κεντρική θέση, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να καταστεί και πάλι σαφής μια αυτονόητη αρχή της δημοκρατίας. Η γραφειοκρατία πρέπει να εφαρμόζει τις οδηγίες της πολιτικής, όχι να την αντικαθιστά», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.