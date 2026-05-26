Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, σε ηλικία 49 ετών, μετά από μάχη με την ALS, τη γνωστή ως πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα.

Η μητέρα του άλλοτε διεθνούς αμυντικού μίλησε συντετριμμένη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR, περιγράφοντας με σπαρακτικά λόγια τον πόνο της για την απώλεια του γιου της.

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Πώς του έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που τον βρήκε; Το καθάρισε σε επτά μήνες», είπε με τρεμάμενη φωνή, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Ο Παρασκευάς Άντζας συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος με τις φανέλες του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε 26 αγώνες.

Η μητέρα του αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο που πέρασε ο ίδιος πριν εμφανιστεί η ασθένεια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Από τότε που αρρώστησε το παιδί μου, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Μου λένε να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο να κάνω; Αυτό ήταν το παιδί μου κι έφυγε».

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε και για τον χαρακτήρα του, αλλά και για την αδυναμία που είχε στα παιδιά του: «Ήταν ένα παιδί διαμάντι. Τα παιδιά του τα αγαπούσε πολύ, έδινε και την ψυχή του γι’ αυτά, παρότι ήταν χωρισμένος».

Ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον αθλητικό κόσμο, με παλιούς συμπαίκτες, ομάδες και φιλάθλους να αποχαιρετούν έναν ποδοσφαιριστή που άφησε έντονο αποτύπωμα στα ελληνικά γήπεδα.