Το όνομα του Βέλικο Παούνοβιτς εμπλέκουν με τον ΠΑΟΚ σερβικά δημοσιεύματα, με τη Mozzart να υποστηρίζει ότι ο Δικέφαλος παρακολουθεί την περίπτωσή του ενόψει των εξελίξεων στον προπονητικό σχεδιασμό.

Ο 48χρονος Σέρβος τεχνικός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις κατά τη θητεία του στην Οβιέδο, οδηγώντας τον ισπανικό σύλλογο στην επιστροφή στη La Liga ύστερα από 24 χρόνια απουσίας. Παρά τη σημαντική αυτή επιτυχία, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε απρόσμενα λίγο μετά την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Από τότε ο Παούνοβιτς έχει αφοσιωθεί αποκλειστικά στα καθήκοντά του ως ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας, χωρίς να έχει αναλάβει κάποιον σύλλογο.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του φέρεται να υπάρχει και από τη Χετάφε, η οποία τη νέα σεζόν θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Conference League, διεκδικώντας θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Η εντυπωσιακή πορεία που πραγματοποίησε στην Ισπανία φαίνεται πως έχει ενισχύσει σημαντικά το προφίλ του στην ευρωπαϊκή αγορά προπονητών, με τον ΠΑΟΚ να συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που εξετάζουν με ενδιαφέρον την περίπτωσή του.