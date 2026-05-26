Φόβοι για την ύπαρξη serial killer έχουν προκαλέσει οι μυστηριώδεις δολοφονίες τριών γυναικών στο Puerto Vallarta, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στο Μεξικό για Αμερικανούς επισκέπτες.

Οι τοπικές αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο οι τρεις υποθέσεις να συνδέονται μεταξύ τους, ενώ η αστυνομία ελέγχει αποδεικτικά στοιχεία, βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες. Σύμφωνα με τις Αρχές, όλα τα θύματα ήταν γυναίκες περίπου 30 έως 35 ετών και είχαν τατουάζ. Τα πτώματά τους βρέθηκαν μερικώς γυμνά σε απομονωμένες περιοχές, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες ότι ίσως πρόκειται για κοινό δράστη.

Το πρώτο θύμα εντοπίστηκε στις 10 Μαΐου κοντά στο γνωστό σημείο θέας Rancho El Piruli. Λίγες ημέρες αργότερα, δεύτερη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε στάση κατά μήκος αυτοκινητόδρομου. Το τρίτο πτώμα εντοπίστηκε σε χωματόδρομο στη γειτονιά Parque Las Palmas. Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τις ταυτότητες των θυμάτων.

Paradise loved by Americans is rocked by serial killer investigation as three women are murdered weeks apart https://t.co/9cIe2uMnOv — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 25, 2026

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η τρίτη γυναίκα ενδέχεται να είναι η εξαφανισμένη 22χρονη Elizabeth Martinez από το Μεξικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο σώμα της υπήρχαν τατουάζ στον λαιμό, στο χέρι και στο μπράτσο, ανάμεσά τους ένα κρανίο, μια γυναίκα με κέρατα και ένα όνομα.

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι το σώμα έφερε σημάδια βίας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο οι γυναίκες να δολοφονήθηκαν αλλού και τα πτώματά τους να μεταφέρθηκαν αργότερα στο Puerto Vallarta. Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στην περιοχή, η οποία ήδη είχε δεχτεί σοβαρό πλήγμα νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Τον Φεβρουάριο, η πόλη είχε βυθιστεί στο χάος μετά από βίαια επεισόδια που συνδέθηκαν με το καρτέλ Jalisco New Generation Cartel. Λεωφορεία πυρπολήθηκαν και καταστήματα λεηλατήθηκαν έπειτα από αντίποινα για τον θάνατο στενού συνεργάτη του διαβόητου αρχηγού του καρτέλ, El Mencho. Αμερικανοί τουρίστες είχαν τότε εγκλωβιστεί στην πόλη παρακολουθώντας τα επεισόδια βίας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο επικεφαλής εσόδων της ταξιδιωτικής εταιρείας Fora Travel, Paul Tumpowsky, δήλωσε ότι όσοι ταξιδεύουν στην περιοχή θα πρέπει να έχουν «αυξημένη επίγνωση της κατάστασης, χωρίς όμως να καταστρέφουν τις διακοπές τους».

«Είναι η στιγμή να σκεφτεί κανείς λίγο περισσότερο ποιο επίπεδο ρίσκου είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.