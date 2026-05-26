Οι Metallica δημοσίευσαν νέο βίντεο από τη συναυλία τους στην Αθήνα, με την ερμηνεία του «Creeping Death» στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Το βίντεο ανέβηκε στο επίσημο κανάλι του συγκροτήματος στο YouTube με τίτλο «Metallica: Creeping Death (Live in Athens, Greece – May 9, 2026)» και δείχνει τους Metallica να παίζουν ζωντανά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια τους μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης, το βίντεο γυρίστηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 9 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της εμφάνισης του συγκροτήματος στην Ελλάδα. Η δημοσίευση συνοδεύεται από τα hashtags: #Metallica, #CreepingDeath και #M72Athens.

Το «Creeping Death» κυκλοφόρησε το 1984, στο άλμπουμ «Ride the Lightning», και παραμένει ένα από τα τραγούδια που συνδέονται στενά με τις ζωντανές εμφανίσεις των Metallica.