Σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει διεθνείς τριγμούς, η Ιρλανδία επισπεύδει τις διαδικασίες για την ψήφιση ενός άκρως προκλητικού για το Τελ Αβιβ νομοσχεδίου, με το οποίο το Δουβλίνο σχεδιάζει να θεσπίσει έως τα μέσα Ιουλίου την πλήρη απαγόρευση του εμπορίου αγαθών με τους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών, Χέλεν ΜακΕντι.



Η ιρλανδική κυβέρνηση, που αποτελεί έναν από τους πιο ένθερμους επικριτές των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, είχε δεσμευτεί για αυτές τις κυρώσεις από τον Οκτώβριο του 2024. Η εφαρμογή τους καθυστέρησε λόγω εσωτερικών πολιτικών πιέσεων για επέκταση των μέτρων και στις υπηρεσίες, αλλά και λόγω της έντονης αντίδρασης από Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς και ξένους λομπίστες που ζητούσαν την απόσυρση του νόμου.



Πηγές δήλωσαν στο Ρόιτερς τον περασμένο Οκτώβριο ότι το νομοσχέδιο αναμένεται να περιοριστεί στο εμπόριο αγαθών. Ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν το επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι η επέκταση του αντικειμένου του νομοσχεδίου ώστε να καλύπτει και τις υπηρεσίες δεν είναι ούτε «εφαρμόσιμη» ούτε «βιώσιμη». Ο περιορισμός του νομοσχεδίου στα αγαθά θα είχε αντίκτυπο μόνο σε λίγα προϊόντα που εισάγονται από τα υπό ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακά εδάφη όπως φρούτα αξίας μόλις 200.000 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής της Ιρλανδίας.



Επιχειρηματικές οργανώσεις προειδοποίησαν ότι η ευρύτερη κατηγορία των υπηρεσιών μπορεί να ωθήσει ξένες πολυεθνικές εταιρίες σε ανεφάρμοστες κυρώσεις. «Υποστηρίζουμε με συνέπεια μια ειρηνική λύση… αλλά είναι πολύ σαφές από τις ενέργειες που ανελήφθησαν πιο πρόσφατα από την ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά ιδιαίτερα (από) τη συνεχιζόμενη αύξηση της εποικιστικής βίας, την κλιμάκωση της εποικιστικής βίας στη Δυτική Όχθη, τη συνεχιζόμενη βία στον Λίβανο, ότι δεν έχουν καμία επιθυμία να ακολουθήσουν αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους η ΜακΕντι.



Ο κυβερνών συνασπισμός στο Ισραήλ — η δεξιότερη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας — έδωσε τη δυνατότητα για ραγδαία επέκταση των οικισμών, με ορισμένους υπουργούς να υποστηρίζουν ανοικτά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Η βία των Εβραίων εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί απότομα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024.



Η ΜακΕντι εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα την ελπίδα ότι ο νόμος θα εγκριθεί παράλληλα με το Βέλγιο, την Ολλανδία και ενδεχομένως τη Σλοβενία, που έχουν επίσης δεσμευθεί να εισαγάγουν απαγορεύσεις. Η Ισπανία έχει ήδη εγκρίνει παρόμοιους περιορισμούς, η μοναδική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το έχει κάνει μέχρι τώρα. Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών απηύθυνε πέρυσι επιστολή στον Μάρτιν, προειδοποιώντας ότι τυχόν έγκριση του νομοσχεδίου θα πλήξει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιρλανδίας και θα έχει αντίκτυπο στις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ισραήλ.



Η Ιρλανδία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην πίεση από τις ΗΠΑ, καθώς ξένες πολυεθνικές, κυρίως αμερικανικής ιδιοκτησίας, αποτελούν σημαντικό τμήμα της οικονομίας και απασχολούν περίπου το 11% των Ιρλανδών εργαζομένων.



Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί πως οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό, επικαλούμενο ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς με την περιοχή και ότι αυτή παρέχει στρατηγικό βάθος και ασφάλεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.