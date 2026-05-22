Σε μια απόφαση-σταθμό που αναμένεται να προκαλέσει έντονες διπλωματικές αντιδράσεις, η κυβέρνηση της Ολλανδίας προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών για όλα τα προϊόντα που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς, στα υπό ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακά εδάφη. Την ιστορική αυτή πολιτική κίνηση ανακοίνωσε επίσημα ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, επιβεβαιώνοντας την κυβερνητική συμφωνία που αλλάζει ριζικά την εμπορική στάση της χώρας.



Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση στις ευρωπαϊκές πιέσεις προς το Τελ Αβίβ, εντείνοντας τη διεθνή συζήτηση γύρω από το νομικό καθεστώς και την οικονομική δραστηριότητα των οικισμών στη Δυτική Όχθη.



Η απαγόρευση έχει στόχο να αποτρέψει την «όποια συνεισφορά μέσω οικονομικών δραστηριοτήτων από την Ολλανδία στην παράνομη κατοχή», δήλωσε ο Γέτεν. Η προηγούμενη ολλανδική κυβέρνηση πέρυσι δήλωσε ότι σχεδίαζε την απαγόρευση, που τώρα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.



Η Ολλανδία είναι βασικός αγοραστής ισραηλινών προϊόντων αλλά η κυβέρνηση ποτέ δεν αποκάλυψε τον όγκο των προϊόντων που σήμερα εισάγονται από τους εβραϊκούς οικισμούς. Οι περισσότερες διεθνείς δυνάμεις θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ, σε γη που κατέλαβε τον πόλεμο του 1967, παράνομους. Πολυάριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την όποια δραστηριότητα εποικισμού.



Το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό, λέγοντας ότι έχει ιστορικούς δεσμούς με αυτή τη γη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.