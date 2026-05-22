Αδιαθεσία αισθάνθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ βρισκόταν στη Βουλή, προκαλώντας κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Αγαπηδάκη ένιωσε έντονη δυσφορία κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο κοινοβούλιο και μεταφέρθηκε άμεσα στο ιατρείο της Βουλής για τις πρώτες εξετάσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα στο σημείο για την παροχή περαιτέρω ιατρικής βοήθειας.

Αμέσως το ασθενοφόρο μετέφερε την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, για περαιτέρω εξετάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της Βουλής, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας με έντονη πολιτική δραστηριότητα και συνεχείς κοινοβουλευτικές διαδικασίες.