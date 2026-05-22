Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έδωσε… πολιτική χροιά στην παρουσία της Φενέρμπαχτσε στο Final 4 της Αθήνας. Ο παίκτης της Φενέρ ρωτήθηκε από τουρκικό ΜΜΕ για το αν θα ήταν ιδιαίτερο για την ομάδα του να κατακτήσει την EuroLeague σε ελληνικό έδαφος, εν όψει του αποψινού ημιτελικού του Final 4 με τον Ολυμπιακό. «Αυτό θα ήταν πραγματικά μια υπέροχη ιστορία. Ελπίζω αύριο να περάσουμε τον Ολυμπιακό και την Κυριακή να σηκώσουμε το τρόπαιο σε αυτή τη χώρα», τόνισε ο Τούρκος φόργουορντ.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Είναι η τρίτη μου διαδοχική παρουσία σε Final 4. Κάθε φορά που έρχομαι, υπάρχει διαφορετική ιστορία, αλλά ως ομάδα πλέον έχουμε καταφέρει να ελέγχουμε αυτή την ατμόσφαιρα. Ήρθαμε εδώ για να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας, αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω ότι όλοι είναι ακόμα πιο φιλόδοξοι και θέλουν πολύ να σηκώσουμε ξανά αυτό το τρόπαιο».

🗣️🟡🔵 Tarık Biberovic: "İnşallah Yunanistan'da kupayı kendi ellerimizle kaldıracağız, en büyük amaçlarımızdan biri.



İnşallah yarın Olympiakos'u geçip Pazar günü de finale yükseleceğiz." (S Sport)pic.twitter.com/iqOwF8OFVh — Hızlı Hücum (@hizlihucum) May 21, 2026



