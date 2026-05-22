Στη χθεσινή ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκαν στη σημερινή τους εκπομπή στον ΣΚΑΪ ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου, ενώ σχολιάστηκε και η παρουσία της ηθοποιού Κατερίνας Μουτσάτσου στην εκδήλωση.

Η παρουσία της κ. Μουτσάτσου χαρακτηρίστηκε έκπληξη, με τον Άρη Πορτοσάλτε να σχολιάζει: «Έχω μία παρατήρηση: το ότι είναι έκπληξη… Αρτέμη Σώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς. Να με συγχωρείτε, αλλά είναι επίσης comedy. Η κ. Μουτσάτσου είναι ΕΠΑΜ. Είναι όλοι μαζί εκεί. Ήταν μαζί με τους δραχμιστές του ΕΠΑΜ.

Όλο αυτό είναι μία επανάληψη πάντως… αγανακτισμένη πλατεία Συντάγματος. Πάνω, κάτω, όλοι μαζί ενωμένοι. Είναι μία ατμόσφαιρα αγανακτισμένων».

«Εγώ κατ’ αρχάς δεν μπορώ να ακούω αυτό που λένε κάποιοι ότι ξεχνάμε πως η Καρυστιανού είναι μάνα παιδιού που χάθηκε στα Τέμπη. Πάντα θα είναι», σχολίασε από την πλευρά της η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον Άρη Πορτοσάλτε να παρατηρεί: «Μόνη της το ξέχασε».

«Η άποψή μου είναι ότι η κ. Καρυστιανού θα είναι πάντα μάνα των Τεμπών», επέμεινε η κ. Αναστασοπούλου και πρόσθεσε: «Αυτό που με ενόχλησε εμένα ως αναφορά από μία μάνα των Τεμπών που ανακοινώνει ένα νέο κόμμα είναι η φράση “είναι μαζί μας 57 ψυχές”. Όχι, χθες δεν ήταν με την Καρυστιανού 57 ψυχές. Οι 57 ψυχές ξέρουμε πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή δυστυχώς γιατί κάποιοι έκαναν τραγικά λάθη και θα αποδείξει η δικαιοσύνη ποιοι είναι αυτοί. Αλλά αυτή η φράση με έκανε να νιώσω άβολα ότι φέρνουμε μπροστά τις 57 ψυχές στην ανακοίνωση ενός κόμματος. Δεν έχουν καμία δουλειά».