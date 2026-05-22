Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δύσκολα θα αποχωρήσει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ σύμφωνα τούρκικο δημοσίευμα, παρά την έντονη φημολογία που υπήρξε τις προηγούμενες μέρες που συνέδεσε το όνομά του με την Μπεσίκτας.

Το όνομα του Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζει να απασχολεί τα τουρκικά Μέσα αναφορικά με την επόμενη ημέρα στον πάγκο της Μπεσίκτας, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή για τη νέα σεζόν.

Το προηγούμενο διάστημα δημοσιεύματα από την Τουρκία συνέδεσαν έντονα τον προπονητή του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, παρουσιάζοντάς τον ως μία από τις βασικές επιλογές της διοίκησης. Παράλληλα, στο ίδιο ρεπορτάζ βρισκόταν και η περίπτωση του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού πως επιθυμεί να κάνει ένα διάλειμμα από την προπονητική και δεν σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους, τα τουρκικά δημοσιεύματα στρέφουν ξανά την προσοχή τους στην υπόθεση Λουτσέσκου.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Τουρκία, η περίπτωση του Ρουμάνου τεχνικού χαρακτηρίζεται αρκετά δύσκολη για την Μπεσίκτας, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ σημειώνεται πως ενδεχόμενη αποχώρησή του από τον «Δικέφαλο» δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση, εκτός κι αν υπάρξει διαφορετική στάση από την πλευρά της διοίκησης των “ασπρόμαυρων”.