Ο Όμιλος Antenna προχωρά σε μια σημαντική κίνηση στον τομέα της ενημέρωσης, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Παπαδρόσο. Το έμπειρο στέλεχος της δημοσιογραφίας αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής παρουσίας του Antenna στην ειδησεογραφία και την ενημέρωση σε όλες τις πλατφόρμες.

Πριν από τη μετακίνησή του στον Όμιλο Antenna, ο Βασίλης Παπαδρόσος κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης στον ΣΚΑΪ, με τον οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα τη συνεργασία του έπειτα από 7,5 χρόνια κοινής πορείας. Στη διάρκεια της θητείας του, είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό της ειδησεογραφικής κάλυψης του σταθμού, διαχειριζόμενος σημαντικές πολιτικές, κοινωνικές και διεθνείς εξελίξεις.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο Όμιλος Antenna ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Παπαδρόσο, ο οποίος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου.

Ο Βασίλης Παπαδρόσος είναι ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της ενημέρωσης, με πολυετή παρουσία στη δημοσιογραφία και σημαντική πορεία σε επιτελικές θέσεις τηλεοπτικών σταθμών.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές δημοσιογραφικές επιτυχίες και πρωτοβουλίες στον χώρο της ενημέρωσης. Παράλληλα, έχει ξεχωρίσει για την αποτελεσματική διοίκηση ενημερωτικών ομάδων και την ικανότητά του να διαμορφώνει σύγχρονο, δυναμικό και αξιόπιστο ειδησεογραφικό περιεχόμενο.

Στον νέο του ρόλο, θα έχει την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου Antenna, ενισχύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για έγκυρη, σφαιρική και έγκαιρη ενημέρωση σε όλες τις πλατφόρμες.

Ο Όμιλος Antenna τον καλωσορίζει θερμά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία, η γνώση και η στρατηγική σκέψη του Βασίλη Παπαδρόσου θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση και εξέλιξη του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου.

Η Άρτεμις Δήμου παραμένει Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΑΝΤ1, συμβάλλοντας σταθερά στη διαμόρφωση της σύγχρονης και αξιόπιστης ενημερωτικής ταυτότητας του σταθμού.