Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες που πραγματοποιούνται στον Όλυμπο και αφορούν τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται. Σήμερα, Παρασκευή 22/5 είναι η τρίτη μέρα που τα σωστικά συνεργεία τον αναζητούν.

Οι διασώστες πραγματοποιούν έρευνες σε υψόμετρο 2.800 μ., ωστόσο οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ομίχλη και χιόνια, έχουν δυσχεράνει αυτές τις ημέρες το έργο τους. Σήμερα που ο καιρός είναι καλύτερος, αναμένεται να συνδράμουν και τα εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και όπως επισημαίνει το ERTNews ο 25χρονος ξεκίνησε από το καταφύγιο «Σπ. Αγαπητός» για να ανέβει προς τον Μύτικα, χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Χθες, Πέμπτη 21/5 επιχείρησαν 20 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με δύο εθελοντές και τρία drone, τα οποία «χτένισαν» κυριολεκτικά όλες τις κορυφές του Ολύμπου.