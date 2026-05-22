Το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν οι πρώην υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ, Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προσερχόμενοι στο εισαγγελικό γραφείο, οι δύο πρώην υπουργοί εξέφρασαν τη βεβαιότητα πως θα αποδειχθεί η αθωότητά τους αλλά και την εμπιστοσύνη τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνοντας πως σε καμία περίπτωση με τις ενέργειές τους δεν ζημίωσαν το δημόσιο.

«Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» ανέφερε ο κ. Τσιάρας, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μηταράκης τόνισε πως έχει κινηθεί στο πλαίσιο του Συντάγματος και του νόμου. «Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο νομικός παραστάτης τους, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δηλώσεις του επικαλέστηκε έκθεση της κ. Τυχεροπούλου, η οποία, όπως είπε, ως ειδική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εκτίμησε πως η φερόμενη ζημία, όπως στην περίπτωση της κ. Παπακώστα, «περιορίζεται σε 7.000 ευρώ στο δε κ. Μηταράκη σε 0».

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει αρθεί η ασυλία συνολικά 11 βουλευτών, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο.

Μόνο οι Κώστας Αχιλ. Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη που εξετάζεται ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι καλούνται σε ανωμοτί εξηγήσεις για πλημμεληματικές πράξεις.

Εξηγήσεις αναμένεται να δώσουν και πέντε πρώην βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι έχουν, ήδη, λάβει κλήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των ανωμοτί εξηγήσεων των περίπου 50 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων νυν και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα, καθώς από τις ανωμοτί καταθέσεις τους θα κριθεί αν και σε ποιους, τελικά, θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.