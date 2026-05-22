Δεν χρειάζεται να πιστεύεις στους αρχαίους μύθους για να νιώσεις το δέος που προκαλεί ο Όλυμπος. Αρκεί να πατήσεις σε αυτόν, να αγναντέψεις μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σου και να πάρεις μια βαθιά ανάσα.

Τότε, θα καταλάβεις γιατί αυτό το βουνό θεωρήθηκε το κέντρο του αρχαίου κόσμου: το άγριο, επιβλητικό του ανάγλυφο μοιάζει φτιαγμένο όχι από τη φύση, αλλά από τη θέληση των ίδιων των Θεών. Αυτή την εποχή, καθώς το χιόνι υποχωρεί, ο Όλυμπος αποκαλύπτει το πιο γοητευτικό του πρόσωπο. Και περιμένει όλους να τον ανακαλύψουν. Όχι μόνο τους πεζοπόρους και ορειβάτες, αλλά και όσους ψάχνουν για ένα καταφύγιο μακριά από όλους και όλα για λίγες στιγμές ηρεμίας και εσωτερικής αναζήτησης.

Ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, είναι ανακηρυγμένος ως Διατηρητέο Οικοσύστημα της UNESCO και ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της χώρας (1938). Αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας μας, που συνδυάζει ιδανικά βουνό και θάλασσα, προσφέροντας στους επισκέπτες του μοναδικές εμπειρίες, τόσο στους γραφικούς και παραδοσιακούς οικισμούς στις καταπράσινες πλαγιές του, όσο και στις διάσημες παραλίες του στους πρόποδές του κατά τη διάρκεια των πιο ζεστών μηνών του χρόνου.

Βαθιές χαράδρες, δεκάδες ομαλές αλλά και βραχώδεις κορυφές, αλπικά λιβάδια, ρεματιές, πολλές πηγές και μικρές εποχιακές λίμνες δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας φυσικής ομορφιάς που σαγηνεύει. Για τους φυσιολάτρες και δεινούς πεζοπόρους, ορειβάτες και αναρριχητές από όλο τον κόσμο, αποτελεί το σημείο αναφοράς τους στην Ελλάδα. Η φαντασία εξάπτεται για το τι κρύβει σε κάθε γωνιά του το μυθικό βουνό, με τους περισσότερους από αυτούς να θέλουν να κατακτήσουν τις πιο ψηλές κορυφές του.

Στις εικόνες που σίγουρα κόβουν την ανάσα οι δύο ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου: Η κορυφή Μύτικας σε υψόμετρο 2.919 μ., γνωστή και ως «Πάνθεον», και το Στεφάνι ή αλλιώς ο «Θρόνος του Δία» σε υψόμετρο 2.909 μ. Η δεύτερη, μάλιστα, αποτελεί και την πιο απόκρημνη κορυφή του Ολύμπου, με τα τελευταία 200 μέτρα της να υψώνονται κατακόρυφα και να είναι ιδιαιτέρως απαιτητικά ως προς την ανάβαση. Το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού έχει ανακηρύξει τον Όλυμπο ως αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο, εξαιτίας των διάσπαρτων μνημείων που συναντά κανείς σε όλο του το εύρος.

