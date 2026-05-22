Ο χανταϊός είναι ένας αόρατος, ύπουλος κίνδυνος που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρος, όμως οι ειδικοί επιμένουν πως ο πανικός δεν είναι η απάντηση. Το αν πρέπει πραγματικά να ανησυχεί κανείς εξαρτάται κυρίως από το πόσο έχει εκτεθεί πρόσφατα σε τρωκτικά και μολυσμένα περιβάλλοντα.

Η πρόσφατη επιδημία χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καταγράφηκαν 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρεις θάνατοι, ένα ποσοστό θνησιμότητας που αγγίζει το 27%. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν εξαπλώνεται συνήθως με την ταχύτητα άλλων γνωστών λοιμώξεων, ακόμη και σε κλειστά περιβάλλοντα όπως ένα κρουαζιερόπλοιο.

«Ο χανταϊός δεν είναι ένα τυπικό παθογόνο κρουαζιερόπλοιων», εξηγεί ο Δρ. Tyler Evans, MD, ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wellness Equity Alliance. «Σε αντίθεση με τον Norovirus ή τους αναπνευστικούς ιούς που μετακινούνται εύκολα μεταξύ των επιβατών, οι χανταϊοί μεταδίδονται κυρίως μέσω της επαφής με τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο μολυσμένων τρωκτικών, με μία σημαντική εξαίρεση: Ο ιός των Άνδεων, ο οποίος κυκλοφορεί στη Χιλή και την Αργεντινή, είναι ο μόνος χανταϊός που έχει τεκμηριωθεί ότι μεταδίδεται από άτομο σε άτομο και είναι σπάνιος».

Το MV Hondius, σημειώνει ο Δρ. Evans, ταξίδευε «ακριβώς εντός της γεωγραφικής ζώνης όπου εντοπίζεται αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού».

«Αυτή η γεωγραφία έχει σημασία», τονίζει. «Είναι η πιο πιθανή εξήγηση για αυτό που βλέπουμε και είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο αυτή η έξαρση δεν πρέπει να προκαλεί πανικό σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με αυτό το μέρος του κόσμου. Υπάρχει ένα μοτίβο που έχω δει να επαναλαμβάνεται σε κάθε μεγάλη επιδημία στην οποία εργάστηκα: από τον HIV στην υποσαχάρια Αφρική μέχρι τον COVID-19 στη Νέα Υόρκη. Το οξύ συμβάν τραβά όλη την προσοχή. Το δομικό μάθημα χάνεται. Τα κρουαζιερόπλοια, είτε μεταφέρουν 150 είτε 6.000 επιβάτες, είναι κινητές κοινότητες που μεταφέρουν παθογόνους οργανισμούς πέρα από τα σύνορα ταχύτερα από όσο μπορούν να αντιδράσουν τα δημόσια συστήματα υγείας».

Παρά τη σχετική σπανιότητά του, ο χανταϊός μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος. Ανάμεσα στα πιο γνωστά θύματα που συνδέθηκαν με τον ιό ήταν ο βραβευμένος με Όσκαρ Gene Hackman και η σύζυγός του. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), περίπου το 38% των ανθρώπων που εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα από χανταϊό χάνουν τη ζωή τους.

Ποια είναι, όμως, τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια; Και πώς μπορεί κάποιος να προστατευτεί;

Είναι δύσκολο να κολλήσετε χανταϊό; Η απάντηση, ευτυχώς, είναι συνήθως «ναι». Ο χανταϊός θεωρείται σπάνια νόσος. Η Αμερικανική Πνευμονολογική Εταιρεία αναφέρει ότι μεταξύ 1993 και 2022 καταγράφηκαν λιγότερα από 900 περιστατικά.

Ωστόσο, η σπανιότητα δεν σημαίνει αθωότητα. Ο χανταϊός είναι αερομεταφερόμενος και μπορεί να μεταδοθεί όταν κάποιος εισπνεύσει μικροσκοπικά σωματίδια από περιττώματα, ούρα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Η μετάδοση μπορεί επίσης να προκύψει από δαγκώματα ή γρατζουνιές, από επαφή με μολυσμένες επιφάνειες και στη συνέχεια άγγιγμα του στόματος, αλλά και από κατανάλωση τροφών που έχουν μολυνθεί από εκκρίσεις τρωκτικών.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη σε ορισμένα στελέχη, όπως είχε επισημάνει ο Δρ. Evans, ειδικά όταν υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ποια είναι τα πρώτα σημάδια του χανταϊού;

Σύμφωνα με τον Δρ. Mu Tomlinson, MD, διευθύνοντα σύμβουλο της Vituity και συγγραφέα του βιβλίου Less Than One Percent, τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από μία έως και δύο μήνες μετά την έκθεση στον ιό.

Τα συνηθέστερα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πυρετό

Έντονη κόπωση και εξάντληση

Μυϊκούς πόνους, ιδιαίτερα σε μηρούς, γοφούς, πλάτη και ώμους

Πονοκέφαλο

Ρίγη

Ζάλη

Διάρροια

Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα παραπάνω μπορούν εύκολα να παραπέμπουν σε δεκάδες άλλες παθήσεις: από COVID-19 και γρίπη μέχρι ένα απλό κρυολόγημα ή ακόμη και υπερβολική άσκηση. Αυτό καθιστά τη διάγνωση δύσκολη και τον ιό πιο επικίνδυνο, καθώς πολλοί ασθενείς δεν συνειδητοποιούν εγκαίρως τι πραγματικά αντιμετωπίζουν.

Ποια είναι άλλα συμπτώματα του χανταϊού;

Τέσσερις έως δέκα ημέρες μετά τα πρώτα σημάδια, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί δραματικά. Τα μεταγενέστερα συμπτώματα είναι σοβαρά και σε αρκετές περιπτώσεις απειλητικά για τη ζωή.

Ο Δρ. Tomlinson αναφέρει ότι τα πιο επικίνδυνα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ξηρό βήχα

Σφίξιμο στο στήθος

Δύσπνοια

Γρήγορη αναπνοή

Συσσώρευση υγρών στους πνεύμονες

Η συσσώρευση υγρών στους πνεύμονες θεωρείται η πιο κρίσιμη εξέλιξη και μπορεί να αποβεί μοιραία. Το αίσθημα πίεσης στο στήθος συχνά υποδηλώνει ότι οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό, ένα προειδοποιητικό σημάδι που απαιτεί άμεση ιατρική βοήθεια.

Αντίθετα, συμπτώματα όπως πονόλαιμος, εξάνθημα ή καταρροή δεν θεωρούνται τυπικά για χανταϊό. Οι ειδικοί, πάντως, συνιστούν να ενημερώνεται πάντα ο γιατρός για κάθε σύμπτωμα, καθώς είναι πιθανό να συνυπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις.

Ζει ο χανταϊός σε παλιά περιττώματα;

Μπορεί, αλλά οι πιθανότητες μειώνονται σημαντικά με τον χρόνο. Σύμφωνα με το CDC, περιττώματα ηλικίας άνω των έξι εβδομάδων είναι λιγότερο πιθανό να παραμένουν μολυσματικά. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται απρόσεκτα.

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο από τον χανταϊό;

Το CDC επισημαίνει ότι οι έγκυες γυναίκες, τα άτομα με εξασθενημένο ή κατασταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα και τα παιδιά κάτω των πέντε ετών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Σε αυξημένο κίνδυνο βρίσκονται επίσης:

Εξολοθρευτές τρωκτικών

Άτομα που διατηρούν τρωκτικά ως κατοικίδια

Φροντιστές ζώων

Ο λόγος είναι προφανής: εκτίθενται συχνότερα σε ούρα, σάλιο και περιττώματα τρωκτικών, ενώ έχουν περισσότερες πιθανότητες να δεχθούν δάγκωμα ή γρατζουνιά.

Είναι δυνατόν να έχετε χανταϊό και να μην το γνωρίζετε;

Απολύτως. Οι εξετάσεις για χανταϊό δεν είναι πάντα εύκολες και επειδή τα συμπτώματα μοιάζουν με εκείνα πολλών κοινών αναπνευστικών λοιμώξεων, αρκετοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ποτέ ότι έχουν μολυνθεί, μέχρι η κατάσταση να επιδεινωθεί σοβαρά.

Πόσο καιρό μετά την έκθεση σε περιττώματα ποντικιών μπορείτε να αρρωστήσετε;

Η νόσηση μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή από μία έως και οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση σε μολυσμένα περιττώματα τρωκτικών.

Τι σκοτώνει τον χανταϊό;

Ο χανταϊός μπορεί να καταστραφεί με απολυμαντικά ή με διάλυμα που περιέχει ένα μέρος χλωρίνης και εννέα μέρη νερού.

Οι ειδικοί συνιστούν:

Να φοράτε γάντια και προστατευτική μάσκα

Να ψεκάζετε καλά την περιοχή

Να αφήνετε το διάλυμα να δράσει για περίπου πέντε λεπτά

Να χρησιμοποιείτε χαρτοπετσέτες για τη συλλογή περιττωμάτων

Να απορρίπτετε αμέσως τα απορρίμματα εκτός σπιτιού

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, πρώτα με τα γάντια και έπειτα χωρίς αυτά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει «μαγικό χάπι» για τον χανταϊό. Επειδή πρόκειται για ιό και όχι για βακτηριακή λοίμωξη, τα αντιβιοτικά δεν έχουν αποτέλεσμα. Η θεραπεία βασίζεται κυρίως στην υποστήριξη του οργανισμού μέχρι να αναρρώσει.

«Η θεραπεία επικεντρώνεται κυρίως στην υποστήριξη οξυγόνου, στα ενδοφλέβια υγρά, στην υποστήριξη της αρτηριακής πίεσης και στην παρακολούθηση σε μονάδα εντατικής θεραπείας», αναφέρει ο Δρ. Tomlinson. «Οι σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να απαιτήσουν αναπνευστήρα ή εισαγωγή σε ΜΕΘ, δηλαδή υποστήριξη bypass καρδιάς-πνεύμονα».

Το πλύσιμο των ρούχων απαλλάσσει από τον χανταϊό;

Το CDC συνιστά πλύσιμο των ρούχων σε κύκλο ζεστού νερού εάν υπάρχει υποψία έκθεσης στον ιό. Εάν το πλυντήριο διαθέτει πρόγραμμα απολύμανσης, θεωρείται ακόμη πιο αποτελεσματικό.

Είναι ασφαλές να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα παλιά περιττώματα ποντικιών;

Οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: όχι. Το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα ή ακόμη και το απλό σκούπισμα περιττωμάτων τρωκτικών μπορεί να απελευθερώσει σωματίδια του ιού στον αέρα, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο εισπνοής τους. Και σε αυτή την περίπτωση, η προσοχή μπορεί κυριολεκτικά να σώσει ζωές.