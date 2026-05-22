Να απέχουν επ΄ αόριστον από τη δημοσίευση διαθηκών έχουν αποφασίσει οι συμβολαιογράφοι της Αττικής και για τη σχετική απόφαση μίλησε το πρωί της Παρασκευής 22/5 η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Ελένη Κοντογεώργου.

Σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» η Ελένη Κοντογεώργου δήλωσε: «Τα μέλη μας απέχουν μόνο από τη δημοσίευση διαθηκών, τα υπόλοιπα καθήκοντα εκτελούνται κανονικά. Για να υπάρξει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, ως προς την ευθύνη του συμβολαιογράφου στο πλαίσιο της δημοσίευσης διαθηκών. Διότι μπορεί να υπάρξει δίωξη από κάποιον πολίτη, ότι κακώς ο συμβολαιογράφος δημοσίευσε αυτή τη διαθήκη, ότι δεν ήταν εκείνη που περιεχόταν στον φάκελο που είχε καταθέσει ο διαθέτης».

«Η πολιτεία θεωρεί ότι είναι σαφές το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, εμείς βέβαια έχουμε αυτές τις αμφιβολίες γιατί πάρα πολλές φορές γινόμαστε αντικείμενο διαφόρων διενέξεων οικογενειακών. Δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο, ούτε το ανεύθυνο, απλά να μπορούσε να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου.

Το θέμα είναι να μην εμπλέκεται ο συμβολαιογράφος σε μια εντελώς τυπική διαδικασία, να μην είναι υποκείμενο αυτών των οικογενειακών διενέξεων, ο ίδιος ο συμβολαιογράφος. Να είναι εκείνος ο οποίος θα είναι τετιμημένος από τη διαθήκη, ο κληρονόμος.

Μέχρι τώρα οι δημοσιεύσεις των διαθηκών γίνονταν στο δικαστήριο και για οποιοδήποτε θέμα και να παρουσιαζόταν, ο πολίτης δεν στρεφόταν κατά του δικαστή. Τώρα, επειδή ο συμβολαιογράφος είναι μεν δημόσιος λειτουργός, αλλά είναι πιο ευάλωτος στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλουμε μία μεταχείριση όπως του δικαστή. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δικαστικά καθήκοντα εκτελούμε.

Υπήρχαν διάφορα πλαίσια με τα οποία ο δικαστής κατοχυρώνονταν και δεν νομίζω να έχετε ακούσει να είχε διωχθεί ποτέ δικαστής για διαθήκη.

Σε μας ανατέθηκε, γιατί ακριβώς αργούσαν πάρα πολύ, η δημοσίευση των διαθηκών. Όλοι σας γνωρίζετε ότι έκαναν και δύο χρόνια οι δικάσιμοι, ενώ τώρα μπορεί να έρθει ο πολίτης απ’ ευθείας ενώπιόν μας, να καταθέσει, να ζητήσει τη δημοσίευση της διαθήκης και σε μια μέρα να έχει δημοσιευθεί» διευκρίνισε.

Οι εξαιρέσεις

Η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις που εντός του διαστήματος της αποχής δίνονται άδειες για εξαιρετικές περιπτώσεις, λέγοντας πως: «Για εξαιρετικούς λόγους δίνουμε άδειες και μπορούν να ζητήσουν άδεια από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο να την πάρουν και να προβούν στην όποια ενέργεια. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε κάποιες καταστάσεις.

Ο άλλος που έχει ένα δάνειο και χάνει μια προθεσμία ή κάποιος άλλος για λόγους υγείας κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν δοθεί άδειες. Ότι μια τυπική αίτηση κάνει, εκθέτει το λόγο του και παίρνει την άδεια. Μέχρι στιγμής όλες τις έχουμε κάνει δεκτές» διευκρίνισε.

Ως προς την αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη διαθήκη και δημοσίευση διαθήκης, η κ. Κοντογεώργου είπε: «Αυτή τη στιγμή είναι 50 ευρώ, είναι μια πάγια πράξη. Αλλά ακριβώς επειδή το Υπουργείο έχει καταλάβει όλη αυτή την ευθύνη που έχει ο συμβολαιογράφος, προτίθεται να αλλάξει αυτές τις τιμές. Θα αυξηθούν, κάτι παραπάνω, όχι τρομερά»,

«Ευθύνη έχει για τα πάντα ο συμβολαιογράφος, από τη στιγμή που γίνεται συμβολαιογράφος και παίρνει τη στρογγυλή σφραγίδα, έχει ευθύνη για τα πάντα» συμπλήρωσε.

Ως προς τη μεγάλη αναμονή που υπομένει ο πολίτης για τη σύνταξη συμβολαίων, η κ. Κοντογεώργου δήλωσε πως: «Εξαρτάται από την περίπτωση αν θέλει τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας κλπ. Απαιτείται η προσκόμιση πολλών πιστοποιητικών, η έκδοση των οποίων δεν έγκειται στο συμβολαιογράφο. Ο μηχανικός που θα πάει να ελέγξει ή ΔΟΥ από την οποία θα βγάλει τα διάφορα πιστοποιητικά. Οπότε εκεί έγκειται η καθυστέρηση, κάθε περίπτωση όμως έχει την ιδιαιτερότητά της».