Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χηρείας έδωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, με επίκεντρο τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα αλλά και τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενη στο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, μετά την απόφαση του ΣτΕ για τις συντάξεις χηρείας, η κ. Κεραμέως τόνισε «έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χηρείας, ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Οι συνταξιούχοι μας ήδη, είναι και αυτοί αντιμέτωποι όπως πάρα πολλοί συμπολίτες μας, με μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και δη με ένα κύμα ακρίβειας, το οποίο υπάρχει και υπάρχει αναμφίβολα και στη χώρα μας και διεθνώς και συνεπώς εμείς με όλες τις δυνάμεις μας θα στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Άρα λοιπόν, θα περιμένω την απόφαση και για αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει εκδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χηρείας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

Βαρέα και ανθυγιεινά για νοσηλευτές και οδηγούς και διασώστες ΕΚΑΒ

Σχετικά με την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, η υπουργός επισήμανε ότι «πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό αίτημα για πάρα πολλά χρόνια. Και για να είμαστε ειλικρινείς, υπήρχε μία στρέβλωση, διότι κάποιοι από τους εργαζόμενους σε αυτούς τους κλάδους που ανήκουν στον ιδιωτικό χώρο, καλύπτονταν και είχαν την προστασία των βαρέων και ανθυγιεινών και κάποιοι, στη δημόσια σφαίρα δεν την είχαν αυτή την προστασία. Άρα, αυτή η ρύθμιση που θα φέρω στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη που μας έρχεται, αποκαθιστά μία διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμη περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο για όλους μας». Η αρμοδιότητα είναι του υπουργείου Εργασίας, σημείωσε, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας. Ως προς το τι θα δουν στην πράξη οι νοσηλευτές με αυτή τη ρύθμιση, η κ. Κεραμέως, παρέπεμψε στην παρουσίαση που θα γίνει μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου θα αναλυθεί πλήρως το τι θα προβλέπει». Πάντως η ρύθμιση, όπως έχει ετοιμαστεί, προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής του δημόσιου συστήματος υγείας. (…)

Η συζήτηση που γινόταν όλο αυτό το διάστημα και η προσπάθεια που γινόταν και σε επίπεδο ασφαλιστικού ήταν για τους νοσηλευτές. Από εκεί και πέρα η πολιτεία προφανώς εξετάζει όλα τα διαχρονικά αιτήματα. Πάντως αυτή τη στιγμή η συζήτηση που γίνεται, γίνεται για τους συγκεκριμένους κλάδους που είναι οι νοσηλευτές που είναι οι οδηγοί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, επίσης μία πολύ κρίσιμη ειδικότητα και εκεί θα εστιάσει και η παρουσίαση την Τρίτη» συμπλήρωσε.

Σχετικά με το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, η υπουργός υπενθύμισε ότι ένα χρόνο πριν, είχε επισημάνει ότι στη χώρα μας υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης στο ποσοστό κάλυψης και προστασίας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πως είχε να επιλέξει μεταξύ δύο δρόμων. «Ο ένας ήταν να πάμε μόνοι μας στη Βουλή, να εισηγηθούμε προς νομοθέτηση, να ψηφιστεί από τη Βουλή, κάποιες ρυθμίσεις για να ενισχύσουμε ακριβώς το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Επιλέξαμε έναν πιο δύσκολο δρόμο. Και ο πιο δύσκολος δρόμος ήταν να καταλήξουμε σε ένα προστατευτικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους και για τη σύναψη και επέκταση περισσότερων συλλογικών συμβάσεων, μετά από συμφωνία με όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, δηλαδή με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Όλοι έδιναν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας σε αυτό το εγχείρημα. Και όμως, εννέα μήνες μετά, χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων τους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Ένα μήνα αργότερα πήγαμε στη Βουλή αυτό το κείμενο της συμφωνίας ως είχε, ούτε κόμμα δεν άλλαξε χωρίς τη συμφωνία των εταίρων.

Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή και έναν μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επισιτισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία κέτερινγκ, 400.000, είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Χάρη σε αυτό το νέο πλαίσιο, το ευνοϊκό για τις συλλογικές συμβάσεις, συνήφθη μία συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία ήταν κολλημένη για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα γιατί δεν μπορούσε να συμφωνηθεί. Ξεκόλλησε στο πλαίσιο αυτό της εθνικής συμφωνίας και όχι μόνο ξεκόλλησε και υπεγράφη, αλλά πριν από μερικές ημέρες την επέκτεινα σε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει, είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 €, ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1.100 ευρώ, ο κατώτατος. Άρα αυτό συνεπάγεται αυτομάτως αυξήσεις σημαντικές και έχει βεβαίως και άλλες παροχές, 10% προσαύξηση στον μισθό για επίδομα γάμου, 10% προσαύξηση για εποχική απασχόληση, 15% προσαύξηση για τουριστική εκπαίδευση. Άρα λοιπόν, επιπλέον παροχές. Συνολικά λοιπόν, ένα πιο ελκυστικό πακέτο με καλύτερους όρους εργασίας για όλους που είναι σε αυτόν τον κλάδο».

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

«Το ότι εφαρμόζεται αποδεικνύεται από το εξής. Θα σας πάρω έναν από τους καινούργιους κλάδους, ο κλάδος τουρισμού, για παράδειγμα. Όταν πρωτομπήκε η κάρτα, είδαμε τις υπερωρίες που καταγράφονταν πριν τη χρήση της κάρτας και μετά είχαμε μία αύξηση που άγγιξε το 1.200%. (…)

Να σας πω τι μου φτάνει εμένα, μπορεί να μου φτάσει το εξής παράδειγμα. Εγώ είμαι δηλωμένη, ας πούμε, μέχρι τις τέσσερις. Μου λέει ο εργοδότης μου πήγαινε χτύπα την κάρτα ότι έφυγες, ξαναγύρνα.

Το «ξαναγύρνα» εάν έρθει η Επιθεώρηση Εργασίας είναι 10.500 ευρώ και η Επιθεώρηση Εργασίας είναι παντού και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν αυξηθεί και τόσο πολύ θα έλεγα τα πρόστιμα και οι κυρώσεις συνολικά.

Άρα λοιπόν, προφανώς η ψηφιακή κάρτα έχει δύο πτυχές. Η μία είναι το πλαίσιο το οποίο εφαρμόζουμε με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και έχουμε θεσπίσει και έχουμε επεκτείνει. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το κυρωτικό, το πώς γίνονται οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας. Και τα δύο αυτά οδεύουν στο εξής. Πέρυσι είχαμε, το έτος 2025, 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω σε σχέση με πρόπερσι. Προφανώς δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά».

Ως προς το κατά πόσο υπάρχουν και άλλοι εργασιακοί κλάδοι που είναι προς ένταξη στην ψηφιακή κάρτα, η υπουργός σημείωσε ότι έχει ολοκληρωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος, με πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σήμερα να προστατεύονται με την ψηφιακή κάρτα, ενώ είναι προ των πυλών μια νέα επέκταση που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομειακά και τα διαγνωστικά κέντρα και ούτω καθ’ εξής. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και ούτω καθεξής. Άρα θα έχουμε μία νέα επέκταση στις αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις και θα επεκτείνουμε και άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων», ανέφερε η υπουργός.

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα, που προφανώς μπορεί να υπάρχει, σημείωσε, υπάρχει το 1555 που μπορεί κανείς να πάρει τηλέφωνο ακόμα και ανώνυμα προκειμένου να κάνει ανώνυμη καταγγελία.

Νέο νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβώνΗ διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που θα φέρει την Τρίτη στο Υπουργικό, σημείωσε ότι εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ισότητα των αμοιβών.

«Να πούμε με το χέρι στην καρδιά, είναι λίγο παράδοξο να μιλάμε εν έτει 2026 για ισότητα αμοιβών. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ευρωπαϊκό το φαινόμενο, εξ ου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλία γι’ αυτό, υπάρχουν ακόμη κάποιες μικρότερες μεν από ό,τι παλαιότερα, αλλά υπάρχουν ακόμη κάποιες αποκλίσεις μισθολογικές, 12% -13%, οι οποίες δεν δικαιολογούνται.

Το να υπάρχει απόκλιση, είναι απολύτως θεμιτό, όταν είναι διαφορετικά τα προσόντα, διαφορετική η ικανότητα, διαφορετικά τα αντικειμενικά κριτήρια, η εμπειρία και ούτω καθεξής. Τι πάει να προστατεύσει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία και το νομοσχέδιο; Την αδικαιολόγητη απόκλιση. Δηλαδή είσαι σε ένα λογιστήριο και δουλεύεις και είναι 5 θέσεις εργασίας, 5 σε ταμεία και είναι ακριβώς η ίδια η θέση εργασίας, οι ίδιες οι αρμοδιότητες και είναι ίδια και τα προσόντα, η εμπειρία και ούτω καθεξής. Εκεί γιατί να υπάρχει διαφοροποίηση στην αμοιβή; Άρα λοιπόν, το νομοσχέδιο τι πάει να κάνει; Πάει να ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η οποία απόκλιση να μην δικαιολογείται αντικειμενικά. Δηλαδή απόκλιση μπορεί να υπάρχει, αλλά πρέπει αυτή να δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, από τα προσόντα, από άλλους παράγοντες.

Σίγουρα δεν μπορεί να αμείβεσαι διαφορετικά επειδή είσαι γυναίκα ή είσαι άντρας, γιατί και το αντίθετο μπορεί να συμβαίνει.

Υπάρχουν κλάδοι, ας πούμε, στον τομέα της πληροφορικής το παρατηρούμε αυτό περισσότερο στην Ελλάδα. Στον τομέα της πληροφορικής υπάρχει μία μεγαλύτερη ενδεχομένως μισθολογική απόκλιση, αλλά σε κάθε περίπτωση το νομοσχέδιο αυτό φέρνει νέες υποχρεώσεις σε δύο άξονες.

Πρώτον, πριν από την πρόσληψη, δηλαδή προβλέπει ότι θα απαγορεύεται πλέον να προκηρύσσεις θέσεις εργασίας με βάση το φύλο. Δεν θα μπορείς να πεις ψάχνω γυναίκα ή ψάχνω άντρα, άρα δεν θα επιτρέπεται προκήρυξη θέσης εργασίας με βάση το φύλο. Δεύτερον, υποχρεούται εργοδότης να επικοινωνήσει πριν από τη συνέντευξη είτε την αμοιβή για την προσφερόμενη είτε το εύρος της αμοιβής.

Και τρίτον, θα απαγορεύεται πλέον να ρωτάς προηγούμενες μισθολογικές απολαβές των υποψηφίων. Μία σειρά από υποχρεώσεις και μετά την πρόσληψη. Δηλαδή, αν εγώ που δουλεύω στο λογιστήριο που σας είπα πριν και στη θέση ταμία εάν έχω υποψίες ότι κάποιος άλλος που είναι άνδρας αμείβεται περισσότερο για όμοια εργασία, τότε έχω το δικαίωμα να ζητήσω περαιτέρω στοιχεία, όχι προσωποποιημένα στο φυσικό πρόσωπο, αλλά για την αντίστοιχη θέση εργασίας σε μία θέση εργασίας. Άρα λοιπόν σου δίνει μία πρόσβαση σε περισσότερη πληροφορία. Όλο αυτό βασίζεται σε μία μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια, για να περιορίσουμε φαινόμενα αποκλίσεων στις αμοιβές που δεν δικαιολογούνται αντικειμενικά» ανέφερε σχετικά η κ. Κεραμέως.

Σχετικά με τη γραμμή 1555, τον Ενιαίο Αριθμό Εξυπηρέτησης Πολιτών του υπουργείου Εργασίας που στο πλήθος των εκατομμυρίων κλήσεων που έχει δεχθεί, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις πολιτών που έχουν λάβει όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ελλιπή ή λανθασμένη πληροφόρηση, η υπουργός είπε τα εξής:

«Το 1555 λαμβάνει εκατομμύρια κλήσεις και είναι μια πραγματική υπηρεσία στον πολίτη, με την έννοια ότι πριν από αυτό δεν ήξερε και πώς και πού να κινηθεί ο πολίτης και ούτω καθεξής. Προφανώς, κάθε περίπτωση μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη. Υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν να δει κανείς αναλυτικά έγγραφα, να δει το φάκελο και ούτω καθεξής και το ίδιο το 1555 έρχεται σε επαφή με τις υπηρεσίες προκειμένου ακριβώς να δει πώς μπορεί να λυθεί κάποιο ζήτημα. Εγώ με χαρά και οι υπηρεσίες του 1555 να εξετάσουν όποιο ζήτημα ενδεχομένως για το οποίο υπάρχει οποιαδήποτε μη ικανοποιητική απάντηση, με πολύ μεγάλη χαρά να το δούμε αναλυτικά. Από εκεί και πέρα όμως, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ότι εξυπηρετεί εκατομμύρια πολίτες στην κυριολεξία. Αν δείτε τους αριθμούς των κλήσεων που λαμβάνει καθημερινά πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δεν θα είχε αυτή την απήχηση και δεν θα είχε τόσες πολλές κλήσεις αν δεν έλυνε προβλήματα εκ των πραγμάτων».

Στις εξελίξεις της πολιτικής επικαιρότητας και ειδικά σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέων κομμάτων, ενώ μόλις χθες παρουσίασε το κόμμα της η κ. Καρυστιανού, η κ. Κεραμέως επισήμανε «ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο, είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού. Πλέον, η κυρία Καρυστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπαλος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων, το τονίζω.

Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη τοποθέτηση επί όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Παράδειγμα, να ακούσουμε τι πρεσβεύει η κυρία Καρυστιανού για το επίδομα ανεργίας, τι πρεσβεύει για τις φορολογικές πολιτικές, τι πρεσβεύει για τις συντάξεις χηρείας για παράδειγμα, τι πρεσβεύει για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Άρα λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε πλέον τις θέσεις πολιτικής για κάθε τομέα πολιτικής. Και εγώ έπιασα ορισμένα εργασιακά, αλλά είναι επί παντός επιστητού. Ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος μάλιστα αν διάβασα καλά, νομίζω είπε ότι θέλουν να είναι πρώτοι, δηλαδή να κυβερνήσουν τη χώρα, πρέπει να έχει ένα αναλυτικό σχέδιο για τα πάντα, για κάθε πτυχή της πολιτικής διότι διεκδικεί να κυβερνήσει τη χώρα. Συνεπώς πρέπει να δούμε. Εγώ δεν έχω δει πλήρες πρόγραμμα ανά τομέα πολιτικής, δηλαδή τι πρεσβεύουν για κάθε έναν τομέα πολιτικής».

Ερωτηθείσα αν συμμερίζεται την άποψη ότι το συγκεκριμένο κόμμα έχει μία όσμωση με τη Ρωσία, ανέφερε «δεν μπορώ να το ξέρω. Το μόνο που είδε το φως της δημοσιότητας προχθές και σχολιάστηκε εκτενώς ήταν αυτό το στοιχείο σχετικά με το live και το όνομα που εμφανιζόταν στα ρωσικά. Από κει και πέρα, μπορεί να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες που εγώ δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, εμάς μας νοιάζει πολύ να υπηρετούμε τα εθνικά συμφέροντα. Αυτός είναι ο όρκος που δίνουμε και συνεπώς κάθε πολιτική δύναμη προφανώς υπηρετεί και πρέπει να υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Εμείς πάντως, ως Νέα Δημοκρατία αυτό κάνουμε σε κάθε τομέα πολιτικής. Τα εθνικά συμφέροντα, την πατρίδα μας και τους πολίτες».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε τα εξής: «Αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με λυπεί πολύ και νομίζω και κάθε μέλος της παράταξής μας. Δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν το γνωρίζω. Έχω τοποθετηθεί δημοσίως, όπως με λύπησε πολύ και το γεγονός ότι στο συνέδριο δεν είχαμε προφανώς και τον κύριο Καραμανλή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω λυπεί. Κοιτάξτε, θα το πω όπως το νιώθω. Και ο κ. Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει την πατρίδα, έχουν υπηρετήσει τη χώρα συνολικά, έχουν υπηρετήσει την παράταξη, έχουν σταθεί σε πολύ δύσκολους καιρούς. Και ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς έχουν βάλει πλάτη, για να το πω πολύ απλά, για να είναι αυτή η χώρα εκεί που είναι και για να έχει περάσει από πραγματικά πάρα πολύ δύσκολους κάβους. Γι’ αυτό και το είπα όπως το νιώθω ότι, πραγματικά εμένα με λύπησε το γεγονός ότι δεν είχαμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους της παράταξής μας. Από κει και πέρα, όπως είπα και προηγουμένως, ο καθένας προφανώς είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει».