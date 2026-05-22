Την ικανοποίησή του για τη διακοπή της εκπομπής «The Late Show» την οποία παρουσίαζε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ο κωμικός ηθοποιός και παραγωγός Στίβεν Κόλμπερτ, εξέφρασε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε!», είπε.

Σημειώνεται ότι ο Στίβεν Κόλμπερτ είναι ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Κόλμπερτ επιτέλους σταμάτησε από το CBS. Απίστευτο που κράτησε τόσο καιρό», σχολίασε ο Τραμπ στο Truth Social. «Κανένα ταλέντο, κανένα κοινό, καμία ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και σίγουρα θα έκανε καλύτερη δουλειά από αυτόν τον εντελώς ηλίθιο», πρόσθεσε.

Ο Στίβεν Κόλμπερ αποχαιρέτισε το κοινό του έπειτα από 11 σεζόν, το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαίου, με μια συζήτηση με τον Πολ Μακάρτνεϊ των «Beatles» και αιχμηρά αστεία για την αναγκαστική του αποχώρηση από το CBS.

Στην έναρξη της εκπομπής του ο Κόλμπερτ ευχαρίστησε το κοινό στο στούντιο αλλά και τους τηλεθεατές που τον παρακολουθούσαν τόσα χρόνια να σχολιάζει την ειδησεογραφία, κάνοντας συχνά αναφορές και δηκτικά σχόλια για τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ήμασταν εδώ για να νιώσουμε τις ειδήσεις μαζί σας και -δεν ξέρω για εσάς- αλλά εγώ σίγουρα τις ένιωσα», σχολίασε από τη σκηνή του θεάτρου Ed Sullivan στη Νέα Υόρκη.

Αργότερα ο Κόλμπερτ άφησε να εννοηθεί ότι για την τελευταία του εκπομπή είχε εξασφαλίσει συνέντευξη από τον πάπα Λέοντα. Όμως ένα μέλος της παραγωγής σχολίασε, αστειευόμενος, ότι ο πάπας ακύρωσε την εμφάνισή του επειδή δεν του άρεσαν τα σνακ που υπήρχαν στα καμαρίνια.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε στη σκηνή ο Πολ Μακάρτνεϊ λέγοντας ότι είναι διαθέσιμος. «Ήμουν εδώ κοντά, έκανα κάποιες δουλειές», είπε.

Στο φινάλε ο Μακάρτνεϊ τραγούδησε το κλασσικό τραγούδι των Beatles «Hello, Goodbye», με τη συνοδεία του Κόλμπερτ.

Η εκπομπή, η οποία συμπλήρωσε 33 χρόνια παρουσίας, οδηγήθηκε στο τέλος της, με την απόφαση να έχει ουσιαστικά προαναγγελθεί από το περασμένο καλοκαίρι. Καθοριστικό ρόλο στο κλίμα που διαμορφώθηκε φαίνεται να έπαιξε η έντονη κριτική του παρουσιαστή προς τη συμφωνία αποζημίωσης ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων την οποία κατέβαλε η μητρική εταιρεία του δικτύου, η Paramount, στον Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία συνδέθηκε με καταγγελίες για φερόμενο «πειραγμένο» μοντάζ συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις, αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές. Ο παρουσιαστής είχε χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη «μεγάλη δωροδοκία», με τη διαμάχη να εντείνει τις αντιδράσεις γύρω από την εκπομπή και να οδηγεί τελικά στο οριστικό της τέλος.

Το CBS επιμένει ότι η απόφαση να κοπεί το «The Late Show» ήταν καθαρά οικονομική και δεν είχε σχέση με τις προσπάθειες της Paramount να λάβει την έγκριση της κυβέρνησης για τη συγχώνευσή της με τη «Skydance Media», μια συμφωνία ύψους 8,4 δισεκ. δολαρίων. Η συγκεκριμένη εκπομπή ήταν πρώτη σε τηλεθέαση στη συγκεκριμένη ζώνη.

Πολλοί ωστόσο ήταν εκείνοι -αρχής γενομένης από τον ίδιο τον 62χρονο παρουσιαστή- που είδαν πίσω από την απόφαση τον Τραμπ, ο οποίος έχει κηρύξει πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικά απέναντί του. Μάλιστα, είχε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το CBS ήταν «εκτός ελέγχου» και χαρακτήριζε «αξιοθρήνητο ναυάγιο» τον Κόλμπερτ, ζητώντας να «τεθεί εκτός λειτουργίας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.