Η ώρα της μεγάλης πρόκλησης έφτασε για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν απόψε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε ατμόσφαιρα έντονης στήριξης από τους φίλους της ομάδας του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στις εξέδρες του Telekom Center Athens θα δώσουν το «παρών» περίπου 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, δημιουργώντας ισχυρή «ερυθρόλευκη» παρουσία απέναντι στην τουρκική ομάδα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες προέκυψαν προβλήματα με την αποστολή μέρους των εισιτηρίων, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία σε αρκετούς φιλάθλους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί κάτοχοι εισιτηρίων δεν είχαν παραλάβει τα ηλεκτρονικά τους εισιτήρια ακόμη και λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ερωτήματα σχετικά με την έγκαιρη είσοδό τους στο γήπεδο. Η εξέλιξη αυτή ενεργοποίησε άμεσα την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με τη EuroLeague και τις αρμόδιες υπηρεσίες της διοργάνωσης για την ταχύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος.

Οι άνθρωποι του συλλόγου καταγράφουν αναλυτικά κάθε περίπτωση φιλάθλου που αντιμετωπίζει πρόβλημα, συλλέγοντας τα απαραίτητα στοιχεία και τους κωδικούς κράτησης, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου και αποστολής των εισιτηρίων.

Βασική επιδίωξη είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα και να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση όλων όσοι έχουν προμηθευτεί νόμιμα το εισιτήριό τους. Παράλληλα, οι διοργανωτές του Final Four έχουν θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ολυμπιακό Συγκρότημα, καλώντας τους φιλάθλους να προσέλθουν εγκαίρως ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και ο συνωστισμός στις εισόδους.

Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως δείχνουν ότι το πρόβλημα με την αποστολή των εισιτηρίων σταδιακά υποχωρεί, ιδιαίτερα για τους Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους. Η EuroLeague έχει στρέψει το βάρος της στην ομαλή διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού και καταβάλλει προσπάθεια να κλείσει οριστικά το ζήτημα που προέκυψε νωρίτερα μέσα στην ημέρα.