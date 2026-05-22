Ανατριχίλα προκαλούν τα πλάνα τα οποία βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας από την καραμπόλα στην Αθηνών-Σουνίου που είχε ως αποτέλεσμα τη ζωή του να χάσει ένας 56χρονος.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που πρόβαλε ο ΣΚΑΪ τα τρία οχήματα έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Ο 56χρονος ήταν οδηγός ενός εκ των τριών οχημάτων που ενεπλάκησαν στην τριπλή καραμπόλα, απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας όπου άφησε τη τελευταία του πνοή.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη συμβολή της με την Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα και τα τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Οι άλλοι δύο οδηγοί που έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο φέρουν πολύ ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.