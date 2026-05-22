Το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας είναι αυτό που εξετάζεται ως η πλέον πιθανή εκδοχή για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο, τον γιατρό που μετά από περίπου πέντε μήνες εξαφάνισης εντοπίστηκε νεκρός σε περιοχή του Φρε Αποκόρωνα Χανίων.

Η σορός του 33χρονου ήταν σε κατάσταση σήψης, ενώ φαίνεται να υπήρχε και βρόγχος στον λαιμό του.

Ένα στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο γιατρός, δεν είναι ιδιαίτερα απόκρημνο αλλά σχετικά κοντά στα χωριά Φρε και Τζιτζιφές. Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι έσπευσε στο σημείο και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, αλλά και ιατροδικαστής για να εξετάσει μακροσκοπικά τη σορό.

Επίσης, έγινε αυτοψία στον χώρο προκειμένου να συλλεγούν στοιχεία και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι ενημερώθηκαν οι γονείς του Αλέξη Τσικόπουλου, οι οποίοι προχώρησαν και στην αναγνώριση του.

Το χρονικό

Η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη από τον Δεκέμβριο του 2022 είχε κινητοποιήσει τις Αρχές, με τις έρευνες να διαρκούν μήνες και την αγωνία της οικογένειάς του να κορυφώνεται όσο περνούσε ο καιρός χωρίς κανένα ίχνος ζωής.

Ο νεαρός γιατρός εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου από το Ηράκλειο, όπου ζούσε και εργαζόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και όπως σημειώνει το flashnews.gr, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα του, εκφράζοντας την ψυχολογική πίεση που φέρεται να βίωνε το τελευταίο διάστημα και ζητώντας να τον δει στην Κρήτη.

Λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή του, το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο χωριό Φρε Αποκορώνου Χανίων. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι έρευνες επικεντρώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα, καθώς οι Αρχές θεωρούσαν ότι εκεί βρίσκονταν τα τελευταία ίχνη του 33χρονου.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες της ΕΜΑΚ, εθελοντές, ομάδες έρευνας με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones, ενώ για εβδομάδες πραγματοποιούνταν εξονυχιστικοί έλεγχοι σε δύσβατες περιοχές, χαράδρες και απομονωμένα σημεία. Παράλληλα, εξετάστηκαν μαρτυρίες κατοίκων, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση και στην τοπική κοινωνία, με φίλους, συγγενείς και κατοίκους να συμμετέχουν στις αναζητήσεις, ενώ είχε εκδοθεί και Silver Alert λόγω φόβων για την ασφάλειά του.

Παρά τις συνεχείς έρευνες, επί μήνες δεν είχε βρεθεί κανένα ουσιαστικό στοιχείο. Η οικογένειά του συνέχιζε να ελπίζει σε μια θετική εξέλιξη, κρατώντας ανοιχτή την υπόθεση και ζητώντας να μη σταματήσουν οι αναζητήσεις.