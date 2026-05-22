Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαδοχικές επιθέσεις που αποδίδονται σε εγκληματικές οργανώσεις στην Ονδούρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας και της αστυνομίας την Πέμπτη 21 Μαΐου. Το αιματηρό κύμα βίας καταγράφεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για τη χώρα, καθώς το κοινοβούλιο έχει εγκρίνει σειρά μέτρων και μεταρρυθμίσεων με στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Τουλάχιστον 19 εργάτες γης σφαγιάστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ριγόρες, σε χωριό στη βόρεια Ονδούρα, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Τρουχίγιο, όπου ένοπλοι έχουν καταλάβει παράνομα εκτάσεις για να εκμεταλλεύονται φοίνικες.

«Δύο ομάδες εργάζονται σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Στην πρώτη αναγνωρίστηκε ομάδα 13 θυμάτων, ενώ στη δεύτερη καταμετρώνται 6», είπε ο Γιούρι Μόρα, εκπρόσωπος της εισαγγελίας, στο τηλεοπτικό δίκτυο HCH.

Φαίνεται πως «οι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν» στην Τρουχίγιο εργάζονταν για λογαριασμό «ένοπλης οργάνωσης», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο αγροτοσυνδικαλιστής σε κοινότητα που γειτονεύει με το χωριό Ριγόρες.

«Πρόκειται για αγρότες, μέλη αγροτικού κινήματος στο Ριγόρες», είπε από την πλευρά της στο AFP η Αδίλια Κάστρο, ηγετική μορφή της κοινότητας.

«Πολλοί άνθρωποι εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος, πιθανόν τουφέκια και κυνηγετικές καραμπίνες», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας Χερσόν Βελάσκες.

Το χωριό Ριγόρες βρίσκεται υπό τον ζυγό εγκληματικών οργανώσεων που έχουν κυριεύσει κι εκμεταλλεύονται παράνομα φυτείες με φοίνικες, είπε σε τηλεοπτικό δίκτυο ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Τρουχίγιο, ο Κάρλος Ρόχας. «Τα έσοδα τούς επιτρέπουν να εξοπλίζονται και να ελέγχουν την περιοχή», πρόσθεσε.

Κατά τον υπουργό Βελάσκες, το εύρος αυτής της σφαγής είναι άνευ προηγουμένου στην ζώνη όπου πάντως μαίνεται «σύγκρουση εδώ και χρόνια» ανάμεσα σε οργανώσεις επιδιδόμενες σε διακίνηση ναρκωτικών και καταλήψεις αγροτικών εκτάσεων.

«Δεν θα μείνει ατιμώρητο»

Στο μεταξύ στην Ομόα, περιοχή που γειτονεύει με τη Γουατεμάλα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, πέντε αστυνομικοί και πολίτης δολοφονήθηκαν επίσης χθες, σε ανταλλαγή πυρών με φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών στην Ομόα, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Τους βρήκαμε σε ορεινή ζώνη στα σύνορα της Ονδούρας με τη Γουατεμάλα», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Εδγάρδο Μπαραόνα.

Η κυβέρνηση διέταξε να αναπτυχθούν επιπλέον στοιχεία της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων τόσο στην Τρουχίγιο όσο και στην Ομόα.

Ο πρόεδρος Νάσρι Ασφούρα διαβεβαίωσε σε μήνυμά του τους πολίτες ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου «να βρουν τους δράστες» των επιθέσεων και θα «καταδικαστούν» από τη δικαιοσύνη.

«Αυτό είναι τραύμα που δεν αξίζει η Ονδούρα. Δεν θα το ξεχάσουμε και δεν θα μείνει ατιμώρητο», πρόσθεσε.

Το κοινοβούλιο του κεντροαμερικανικού κράτους μόλις ενέκρινε σειρά μεταρρυθμίσεων με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης του στρατού στις επιχειρήσεις επιβολής της τάξης, της ίδρυσης ειδικής μονάδας κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της δυνατότητας να χαρακτηρίζονται συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Η Ονδούρα καταγράφει δείκτη ανθρωποκτονιών που φθάνει τις 24 ανά 100.000 κατοίκους.

Την κυβερνά ο κ. Ασφούρα από τον Ιανουάριο. Ο ηγέτης της δεξιάς κέρδισε ψηφοφορία που αμαυρώθηκε από πολλά τεχνικά προβλήματα και κατηγορίες για νοθεία. Ωφελήθηκε από την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κερδίζοντας κυρίως αντίπαλο της κεντροδεξιάς.

Οι ψηφοφόροι φάνηκαν να τιμωρούν στις εκλογές την παράταξη της αριστεράς που κυβέρνησε από το 2022 ως το 2026 την Ονδούρα, από τις πιο φτωχές στη Λατινική Αμερική, υπονομευμένη από τη βία των συμμοριών που επιδίδονται ιδίως σε διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.