Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε σήμερα Παρασκευή 22/5 να κατατεθεί στον Άρειο Πάγο η διακήρυξη του πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη δημοκρατία-Κίνημα Πολιτών» της Μαρίας Καρυστιανού», που παρουσιάστηκε χθες στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης.

Το σύμβολο του νέου κόμματος είναι ένα περιστέρι κι ένα κλαδί ελιάς και κατά την ομιλίας της η Μαρία Καρυστυανού επισήμανε πως η «γέννησή» του προήλθε από την απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και δήλωσε ότι έχει ενωθεί και κάλεσε τον κόσμο να υποστηρίξει μια προσπάθεια εθνικής αναγέννησης.

Η έμφαση στα θέματα της Δικαιοσύνης

Τα 20 σημεία της διακήρυξης, τα οποία παρουσίασε η επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα, Μαρία Καρυστιανού, επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της στήριξης της δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και τα εθνικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση απέδωσε στα θέματα της Δικαιοσύνης και στην τραγωδία των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλής».

Τα βασικά σημεία της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς.

Στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των νέων.

Ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους.

Ανασυγκρότηση του ΕΣΥ.

Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού.

Η εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, η διάκριση των εξουσιών.

Έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων.

Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών.

Προστασία πρώτης κατοικίας.

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων.

Χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης.

Ανεξαρτησία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.

Στόχος της Μαρίας Καρυστιανού η πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές

Την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές θα διεκδικήσει το κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού, όπως δήλωσε η ίδια, υποστηρίζοντας ότι για να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις την εξουσία και «αυτός είναι ο στόχος μας».



Η κυρία Καρυστιανού, μετά το τέλος της εκδήλωσης στο «Ολύμπιον», προχώρησε σε νέα δήλωση, λέγοντας ότι ήταν μια «δύσκολη αλλά όμορφη μέρα. Και το όνομα αυτού Ελπίδα για Δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφυκτιούν. Αυτό είναι που μας ώθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας γύρω από τον οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον».



Ερωτηθείσα για τη συμμετοχή του κόσμου, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι δεν είναι απλά ικανοποιημένη «είμαι ευγνώμων για όλα αυτά», ενώ σε εκείνο το σημείο ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται εκδήλωση και στην Αθήνα.

Σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες των επερχόμενων εκλογών, η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «αν ήμασταν σε ευνομούμενο κράτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί, θα είχαμε ήδη κάνει εκλογές και θα είχαμε μια καινούργια καθαρή κυβέρνηση. Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας».



Σε εκείνο το σημείο είπε ότι σκοπός είναι η πρώτη θέση: «Βεβαίως πρώτο κόμμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει, να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή; Τι μας έχει δείξει; Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα τα πρώτα μέχρι στιγμής;»

Αναφορικά με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα είπε ότι «δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας», ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασιών με ενεργούς πολιτικούς, καθώς «είναι στις κόκκινες γραμμές που έχει ορίσει το κίνημα».



Στην ερώτηση αν η ίδια και η ομάδα που συγκροτείται έχουν την εμπειρία για να αναλάβουν την κυβέρνηση η κυρία Καρυστιανού απάντησε:



«Κάποια στιγμή θα την αναλύσουμε την εμπειρία για να δούμε τι σημαίνει εμπειρία. Σημαίνει εργασιακή εμπειρία; Σημαίνει αλήθεια, ειλικρίνεια, πρόθεση, πολιτική βούληση; Άρα η

εμπειρία μόνη της δεν μας λέει τίποτα αν δεν υπάρχει η αλήθεια και η καθαρότητα. Για εμάς λοιπόν το πιο βασικό είναι να υπάρχει καλός, αγαθός σκοπός, αγάπη για τον πλησίον, αγάπη για τη χώρα.

Η εμπειρία κερδίζεται και σίγουρα υπάρχουν πολλοί έμπειροι άνθρωποι για να συνεργαστούμε μαζί τους. […] Σιγά σιγά θα ανακοινωθούν τα πρόσωπα και οι θέσεις και όλα. Τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Αλλά όπως βλέπετε είναι τόσο ανελέητος ο πόλεμος και τόσο άδικος, οπότε και εμείς θα προχωρήσουμε με τη στρατηγική που πιστεύουμε ότι είναι καλύτερη».