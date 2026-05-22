Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ. η υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού ενός 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά.

Το μικρό παιδί με τραύματα, διεκομίσθη το βράδυ της Πέμπτης 21/5, από τη μητέρα του, στο Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε σημεία του σώματός του και άμεσα έγιναν οι ενδεικνυόμενες ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Όμως κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε τόσο βαριά το 3χρονο κοριτσάκι ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.