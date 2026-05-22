Στο «μικροσκόπιο» του Αρείου Πάγου έχει μπει, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση που άνοιξε την πόρτα της φυλακής στον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17Ν, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, μετά από 24 χρόνια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από σχετική παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου, Σοφοκλής Λογοθέτης, μελετά την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου Πειραιά που αποφάσισε την αποφυλάκιση του 82χρονου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να ασκηθεί αναίρεση.

Το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη, άναψε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, κάνοντας δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του. Αρνητική ήταν και η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά στην αίτηση που είχε υποβάλει τον Οκτώβριο του 2025 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ωστόσο, ακολούθησε έφεση από τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17Ν στο βούλευμα, με αποτέλεσμα, τελικά, να πετύχει την υφ’ όρον αποφυλάκισή του.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από τη φυλακή χθες με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και τον όρο να μην απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του. Από το 2022 ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης ελάμβανε τακτικές άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που βάρυνε στην απόφαση των δικαστών για αποφυλάκιση ήταν η προχωρημένη ηλικία και η συνολική συμπεριφορά του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή, καθώς δεν είχε υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Μάλιστα, φέρεται να απέκτησε κατά τη διάρκεια της κράτησής του μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στα μαθηματικά μέσω σπουδών σε γαλλικό πανεπιστήμιο.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, ο 82χρονος έχει εκτίσει σχεδόν το ανώτατο όριο πραγματικής έκτισης της ποινής του, το οποίο ανέρχεται στα 25 έτη βάσει των διατάξεων περί εκτέλεσης ποινών.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε ότι είχε σχέση με την 17Ν και όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν. Μετά την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στις φυλακές παραμένουν, εκτίοντας τις ποινές τους, οι Δημήτρης Κουφοντίνας, Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.