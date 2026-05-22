Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία με το πέμπτο συνεχόμενο Final 4 στο οποίο συμμετέχει, στοιχείο που από μόνο του συνιστά μια αξιοσημείωτη επιτυχία. Παρ’ όλα αυτά, από το 2022 και έπειτα έχει δει το τρόπαιο να χάνεται με διαφορετικούς τρόπους. Η φετινή συγκυρία, με τη δυνατότητα κατάκτησης του τίτλου στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου και μπροστά στους φιλάθλους του, προσφέρει σαφώς επιπλέον κίνητρο, αλλά ενδέχεται να συνοδεύεται και από μεγαλύτερη πίεση. Στις δύο αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου ηττήθηκε με 88-80 στην Κωνσταντινούπολη και επικράτησε με 104-87 στο ΣΕΦ, γνωρίζοντας πολύ καλά το αγωνιστικό πλάνο που καλείται να ακολουθήσει σήμερα. Ο Βεζένκοφ απουσίασε από τα δύο παιχνίδια των πλέι οφ με τον Κολοσσό λόγω ενοχλήσεων, ωστόσο δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στον αποψινό αγώνα. «Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιουλ, ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μία τελευταία προσπάθεια ή η τύχη. Παίζουν πολλά ρόλο», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η φετινή της πορεία περιλάμβανε διακυμάνσεις στην απόδοση, ενώ οι τραυματισμοί δεν της επέτρεψαν να βρει σταθερό ρυθμό. Μετά από ένα εντυπωσιακό διάστημα στην κορυφή της βαθμολογίας, παρουσίασε μια μικρή κάμψη πριν επανέλθει. Στη σειρά με τη Ζαλγκίρις επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, παίρνοντας δίκαια την πρόκριση με 3-1. Για ακόμη μία φορά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται σε Final 4, έχοντας κατακτήσει πέρσι στο Άμπου Ντάμπι τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της προπονητικής του καριέρας. Η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση της Φενέρ στο πρωτάθλημα ήταν το προηγούμενο Σάββατο, όταν πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπαχτσεσεχίρ με 86-96, ενώ μετά την πρόκριση απέναντι στη Ζαλγκίρις γνώρισε εύκολη εντός έδρας ήττα από τη Μπεσίκτας με 72-85. «Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΟΑΚΑ. Πάντα θεωρώ πως πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για όσα θέλεις να χτίσεις. Είμαστε εδώ για να παίξουμε καλά για 40 λεπτά, να νικήσουμε και να δώσουμε στον εαυτό μας μία ευκαιρία. Όλα τα υπόλοιπα θα ξεχαστούν», τόνισε ο «Σάρας».