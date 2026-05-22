Πολλαπλά πολιτικά μηνύματα, με αποδέκτες τόσο την κοινωνία όσο και το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε από τη Σπάρτη ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μία ομιλία που είχε σαφή χαρακτηριστικά πολιτικής συσπείρωσης και προετοιμασίας για τη νέα εκλογική περίοδο.

Παρότι ο ίδιος επιχείρησε να απορρίψει τα σενάρια πρόωρης προεκλογικής εκστρατείας, η παρουσία του στη Λακωνία και η συνολική δομή της παρέμβασής του έδειξαν ότι το κυβερνητικό στρατόπεδο παρακολουθεί στενά τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και επιχειρεί να επανασυσπειρώσει τη βάση της ΝΔ απέναντι σε νέα δεδομένα.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να επενδύσει σε ένα κεντρικό δίλημμα: «σταθερότητα ή περιπέτεια». Με συνεχείς αναφορές στη δημοσιονομική ισορροπία, στη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και στην ανάγκη πολιτικής συνέχειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να διαμορφώσει από τώρα το πλαίσιο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Δεν είναι τυχαίες οι αιχμές του περί «σεναρίων επιστημονικής φαντασίας» και «λαγών με πετραχήλια», φράσεις που παρέπεμπαν ευθέως σε αντιπολιτευτικές εξαγγελίες αλλά και σε πιθανές νέες πολιτικές πρωτοβουλίες που ενδέχεται να εμφανιστούν μέχρι το 2027.

Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση ρευστότητας.

Οι συζητήσεις γύρω από ενδεχόμενη ενεργότερη πολιτική παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έχει αποκτήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από την υπόθεση των Τεμπών, αλλά και τα σενάρια επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα ή ανανεωμένο πολιτικό αφήγημα, δημιουργούν νέα δεδομένα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Υπό αυτό το πρίσμα, η ομιλία Μητσοτάκη στη Σπάρτη είχε και προληπτικά χαρακτηριστικά: επιχείρησε να ενισχύσει το αφήγημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας απέναντι σε πρόσωπα ή κινήσεις που ενδεχομένως θα επιχειρήσουν να εκφράσουν κοινωνική δυσαρέσκεια ή αντισυστημική ψήφο.

Οι αναφορές του πρωθυπουργού στην «τοξικότητα» και στην επιλογή του να μένει μακριά από τους «διαδρόμους της έντασης» αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική σημασία μέσα σε αυτό το κλίμα. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι τα επόμενα δύο χρόνια μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο πεδίο πολιτικής πίεσης, όχι μόνο από τα παραδοσιακά κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από πρόσωπα με κοινωνική επιρροή ή από νέους πολιτικούς σχηματισμούς που θα επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τη φθορά της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να επαναφέρει τη δημόσια συζήτηση στα ζητήματα της καθημερινότητας και του κυβερνητικού έργου. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάζοντάς το ως παράδειγμα ουσιαστικής παρέμβασης στην περιφέρεια. Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για τα σχολεία, στις νέες υποδομές υγείας και στις πολιτικές στήριξης των οικογενειών, επιχειρώντας να ενισχύσει το κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησης.

Η ιδιαίτερη αναφορά του στην ανεργία και στη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας είχε επίσης σαφή στόχευση. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει την πολιτική κυριαρχία στον χώρο του κέντρου και των μετριοπαθών ψηφοφόρων, προβάλλοντας την οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη που έχουν επιτευχθεί τα επτά χρόνια διακυβέρνησης.