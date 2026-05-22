Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η εκτέλεση του Τόνι Καρούθερς με θανατηφόρο ένεση στο Τενεσί, όταν το ιατρικό προσωπικό δεν κατάφερε επί περισσότερο από μία ώρα να εξασφαλίσει ενδοφλέβια πρόσβαση.

Ο Καρούθερς είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη δολοφονία τριών ανθρώπων το 1994. Λίγο αργότερα, ο κυβερνήτης Μπιλ Λι ανακοίνωσε ότι η πολιτεία δεν θα επιχειρήσει νέα εκτέλεση για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Σε επίσημη ανακοίνωση, το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό κατάφερε αρχικά να τοποθετήσει μια βασική ενδοφλέβια γραμμή, ωστόσο δεν μπόρεσε να εντοπίσει κατάλληλη φλέβα για δεύτερη γραμμή ασφαλείας, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Οι προσπάθειες τοποθέτησης κεντρικού καθετήρα επίσης απέτυχαν, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί.

Η δικηγόρος της ACLU που εκπροσωπεί τον Καρούθερς, Μαρία ΝτεΛιμπεράτο, δήλωσε ότι τον είδε να «μορφάζει και να βογκά» κατά τη διάρκεια των προσπαθειών, κάνοντας λόγο για «φρικτή» εμπειρία. Την ώρα που μιλούσε σε δημοσιογράφους, ανακοινώθηκε η αναστολή της εκτέλεσης και ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας: «Είναι απίστευτο! Είμαι τόσο ευγνώμων!».

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή, από το 2009 έχουν σημειωθεί αντίστοιχες αποτυχημένες προσπάθειες σε άλλες έξι περιπτώσεις κρατουμένων σε Αλαμπάμα, Αϊντάχο και Οχάιο, λόγω αδυναμίας τοποθέτησης ενδοφλέβιας γραμμής.

Στο Αϊντάχο το 2024, οι γιατροί επιχείρησαν οκτώ φορές χωρίς επιτυχία να τοποθετήσουν φλέβα σε κρατούμενο, πριν η εκτέλεση ακυρωθεί. Στην Αλαμπάμα, οι αρχές είχαν ήδη αναστείλει προηγούμενες εκτελέσεις μετά από παρόμοια προβλήματα.

Η υπεράσπιση του Καρούθερς υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι πάσχει από σοβαρά ψυχικά προβλήματα και ότι δεν θα έπρεπε να εκτελεστεί, ενώ οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητούν επανεξέταση της υπόθεσης και εξέταση DNA.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δημοσιογράφοι και μάρτυρες παρέμειναν σε σκοτεινή αίθουσα για πάνω από μία ώρα, χωρίς να σηκωθούν τα διαχωριστικά, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακούγονταν βογγητά από τον χώρο της εκτέλεσης.

Το Τενεσί είχε ξεκινήσει νέο κύκλο εκτελέσεων τον Μάιο, μετά από τριετή παύση που είχε προκύψει λόγω προβλημάτων στον έλεγχο των φαρμάκων της θανατηφόρας ένεσης. Σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα, οι ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες εκτελέσεις δεν είχαν ελεγχθεί πλήρως ως προς την καταλληλότητά τους.