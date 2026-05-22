Θέμα χρόνου είναι να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων και αγροτών, διευκολύνσεις σε οφειλέτες του Δημοσίου και περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι νέες διατάξεις φέρνουν τη νέα ρύθμιση οφειλών έως 72 δόσεων, η οποία αφορά χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστα έως 21 Απριλίου 2026. Για την ένταξη απαιτείται αίτηση από τον οφειλέτη, ενώ βασική προϋπόθεση είναι να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζει ότι όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει παλαιά χρέη δεν θα μπορούν να ακυρώσουν την υφιστάμενη ρύθμιση για να μεταφερθούν στο νέο σχήμα των 72 δόσεων. Αντίθετα, θα πρέπει να συνεχίσουν να εξυπηρετούν κανονικά τη ρύθμιση που ήδη διαθέτουν.

Για όσους έχουν οφειλές τόσο πριν όσο και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, προβλέπεται «διπλή» αντιμετώπιση: τα παλαιά χρέη θα εντάσσονται στις 72 δόσεις, ενώ οι νεότερες οφειλές θα ρυθμίζονται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων. Μάλιστα, η υπαγωγή των νέων χρεών στην πάγια ρύθμιση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να παραμείνει ενεργή η ρύθμιση των 72 δόσεων.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ.

Η ρύθμιση εκτιμάται ότι αφορά δυνητικά περίπου 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 31,5 δισ. ευρώ και ακόμη 284.000 επιχειρήσεις με συνολικά χρέη 63,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, παρέχεται δεύτερη ευκαιρία και σε οφειλέτες που είχαν παλαιότερα χάσει υφιστάμενη ρύθμιση. Με την υπαγωγή ενεργοποιείται αυτόματα αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, ενώ οι οφειλέτες αποκτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς για πρώτη φορά ανοίγει η δυνατότητα ένταξης και για μικροοφειλές από 5.000 ευρώ, αντί του ορίου των 10.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

Η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα επιτρέψει σε επιπλέον 300.000 οφειλέτες να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία ρύθμισης. Το επιτόκιο «κλειδώνει» στο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και «κούρεμα» βασικής οφειλής, τόκων ή προσαυξήσεων.

Παράλληλα, εισάγεται δυνατότητα άρσης δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού με την εφάπαξ καταβολή του 25% της οφειλής που οδήγησε στο μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης. Με την πληρωμή, ο λογαριασμός αποδεσμεύεται για το υπόλοιπο ποσό, επιτρέποντας ξανά συναλλαγές και εισπράξεις.

Νέες παρεμβάσεις

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη σειρά μέτρων κοινωνικής και στεγαστικής στήριξης όπως:

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε περίπου 1 εκατ. οικογένειες.

Αύξηση της ενίσχυσης για συνταξιούχους άνω των 60 ετών στα 300 ευρώ από 250 ευρώ, με διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Χορήγηση του επιδόματος των 300 ευρώ και στις χήρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χηρείας αποτελεί το μοναδικό εισόδημά τους.

Αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου. Το όριο ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ από 20.000 ευρώ, στις 35.000 ευρώ από 28.000 ευρώ για οικογένειες, ενώ για μονογονεϊκά νοικοκυριά μπορεί να φθάνει έως και τις 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Παράταση της επιδότησης λιπασμάτων έως και τον Αύγουστο, με κάλυψη του 15% της αξίας για περίπου 250.000 αγρότες.

Απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης και της συνεχούς ανόδου των ενοικίων.