Πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, ο Φειδίας Παναγιώτου, ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κόμματος «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου», εμφανίστηκε στο τελευταίο του podcast και δέχθηκε ερωτήσεις για καίρια πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την κυπριακή επικαιρότητα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις του με τη Ρωσία αλλά και η θέση του για την παύση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.

«Φοβάμαι να πάω στην Ουκρανία»

Σημαντικό μέρος της συζήτησης κινήθηκε γύρω από τη στάση του απέναντι στη Μόσχα και το Κίεβο. Τέθηκε ερώτημα για την επίσκεψή του στη Ρωσία το 2025, σε περίοδο επετειακών εκδηλώσεων, καθώς και για παλαιότερες δηλώσεις του που αφορούσαν τη διακοπή χρηματοδότησης και στρατιωτικής βοήθειας από την ΕΕ προς την Ουκρανία.

Ο ίδιος επιχείρησε να εξηγήσει ότι βλέπει σύνδεση ανάμεσα στο ουκρανικό ζήτημα και το Κυπριακό, προβάλλοντας παράλληλα το θέμα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας. «Μην στέλνετε όπλα εφόσον δεν βάλετε κυρώσεις στην Τουρκία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί νεότερη προσέγγιση σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις του.

Αναφορά έκανε και στο γεγονός ότι δεν έχει ταξιδέψει στην Ουκρανία, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλειά του, ενώ υποστήριξε ότι οι θέσεις του για τη Ρωσία προκύπτουν από προσωπική μελέτη, την ώρα που οι περισσότεροι ευρωβουλευτές, όπως είπε, δεν έχουν την ίδια εικόνα για το ζήτημα.

Τι είπε για το Κυπριακό

Σε τοποθέτησή του σχετικά με τη λύση του Κυπριακού, ανέφερε ότι κάθε απόφαση καθορίζεται από τα δεδομένα που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή μιας πιθανής συμφωνίας. Υποστήριξε πως δεν έχει νόημα να παραμένει κανείς αμετακίνητος στις ίδιες θέσεις επί δεκαετίες, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς. Όπως σημείωσε, όταν καλείται να ψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επιλογή του εξαρτάται από τα δεδομένα της συγκεκριμένης στιγμής και όχι από σταθερές θέσεις που δεν αναπροσαρμόζονται.

Πρόσθεσε ότι, όταν προκύψει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας προς ψήφιση, τότε θα εξεταστεί αναλυτικά. Παράλληλα τόνισε ότι η συζήτηση για το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή εδώ και 52 χρόνια χωρίς ουσιαστική κατάληξη, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος.

Η συζήτηση άνοιξε και σε θέματα όπως οι μετακινήσεις παιδιών από την Ουκρανία, αλλά και το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον ευρωβουλευτή να επιμένει στις θέσεις του και να υπερασπίζεται τη στάση του.

Εκατομμυριούχος με μισθό στο όριο αφορολογήτου

Στο ίδιο podcast τέθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπόθεση ακινήτου που είχε δηλωθεί ως πολιτικό γραφείο, καθώς και καταγγελίες πρώην συνεργατών του για τις συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, έγινε αναφορά στα εισοδήματά του πριν από τις ευρωεκλογές, τα οποία εμφανίζονταν κοντά στο αφορολόγητο όριο, παρότι ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι εκατομμυριούχος.

Τα παραπάνω ζητήματα συνδέονται άμεσα με την εικόνα που επιχειρεί να καλλιεργήσει γύρω από τη διαφάνεια και τον αντισυστημικό του λόγο.

Ψήφισαν και Τουρκοκύπριοι

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εφαρμογή Agora, την οποία παρουσίασε ως εργαλείο άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Ο ίδιος, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αστοχίες στη διαδικασία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετείχαν και Τουρκοκύπριοι που διαθέτουν κυπριακή ταυτότητα.

Το στοιχείο αυτό προκάλεσε πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί βασικό κομμάτι της προεκλογικής ταυτότητας του κόμματός του. Παρά την κριτική, ο ίδιος επιμένει ότι μέσω αυτής ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών, αν και παραμένουν ερωτήματα για τον έλεγχο και την αξιοπιστία της λειτουργίας της.

Ο επικεφαλής του κόμματος υποστήριξε ακόμη ότι το ψηφοδέλτιο αποτελείται από υποψηφίους «υψηλού επιπέδου», απαντώντας στις ενστάσεις για την πολιτική του συγκρότηση, ενώ το κόμμα συνεχίζει την προεκλογική του προσπάθεια με έντονη παρουσία στα social media και βασικό εργαλείο την ψηφιακή απήχηση του ίδιου του Παναγιώτου.