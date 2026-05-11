Οργή προκάλεσε στο Ισραήλ ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, επειδή αναπαρήγαγε την είδηση ότι Ισραηλινοί επιχειρηματίες αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις στην Κύπρο, όπως ολόκληρα χωριά.

Αξιωματούχοι και ΜΜΕ αφήνοντας ασχολίαστα τα σχετικά δημοσιεύματα, επικεντρώθηκαν μόνο στον ευρωβουλευτή, ο οποίος είναι και influencer, με αποτέλεσμα να είναι σύνηθες να ξεσηκώνει αρνητικές αντιδράσεις.

«Ο 26χρονος Παναγιώτου, ένας διαδικτυακός influencer, κέρδισε τις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024 ως ανεξάρτητος υποψήφιος, πριν ιδρύσει το κόμμα “Άμεση Δημοκρατία” τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ιστότοπος περιλάμβανε επίσης μια λίστα με τις πιο πρόσφατες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες του Παναγιώτου, στις οποίες συγκαταλέγεται μια συνάντηση τον Απρίλιο του 2026 με τον Ιρανό πρέσβη στο Βέλγιο», έγραψε η εφημερίδα The Jerusalem Post, επιλέγοντας να αναδείξει τη συνάντηση με τον Ιρανό πρέσβη, σε σχέση με άλλες κινήσεις του ευρωβουλευτή.

Το Ισραήλ αγοράζει την Κύπρο pic.twitter.com/oTFdQn6jjH — Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) May 9, 2026

Επίσης, ο Ισραηλινός πρέσβης στην Κύπρο Όρεν Ανόλικ, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε:

«Οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Κύπρου βασίζονται σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και μια ισχυρή φιλία. Όταν ο πολιτικός λόγος χρησιμοποιεί παλιά στερεότυπα σχετικά με την “ξένη οικονομική δύναμη” για να υποκινήσει τον φόβο, εισέρχεται σε επικίνδυνο έδαφος.»

Επιπλέον, κατηγόρησε τον Φειδία ότι υποθάλπει τον αντισημιτισμό, αναφέροντας ότι τα σχόλιά του ήταν «αβάσιμα» και ότι «υπονοούν προκατάληψη που δεν θα έπρεπε να έχει θέση σε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό ευρωπαϊκό έθνος».