Ο Γιώργος Δώνης έκανε γνωστή την αποστολή της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας για το Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί στην Αμερική, το Μεξικό και τον Καναδά.

Ο Έλληνας προπονητής θα έχει δικαίωμα αλλαγής έως και 24 ώρες πριν από το πρώτο ματς της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ

Αναλυτικά η αποστολή της Σαουδικης Αραβίας:

Τερματοφύλακες: Αχμέντ Αλκασάρ, Μοχαμέντ Αλοβάις, Ναουάφ Αλακίντι.

Αμυντικοί: Σαούντ Αμπντουλχαμίντ, Χασάν Αλ-Ταμπακτί, Αμπντουντελά Αλ-Αμιρί, Ναουάφ Μπουσάι, Αλί Λαζάμι, Αλί Μαϊρασί, Χασάν Καντές, Μοτέμπ Αλ-Χαρμπί, Τζεχάντ Τακρί, Μοχαμέντ Αμπού Αλ-Σαμάτ.

Μέσοι: Σαλέμ Αλ-Νταουσάρι, Μοχαμέντ Κανό, Νασέρ Αλ-Νταουσάρι, Αμπντουλά Αλ-Καϊμπαρί, Μουσάμπ Αλ-Τζουγαΐρ, Αϊμάν Γιαχία, Ζιγιάντ Αλ-Τζοχάνι, Σουλτάν Μαντάς, Αλάα Αλ-Χεϊτζί.

Επιθετικοί: Φιράς Αλ-Μπουραϊκάν, Σαλέχ Αλ-Σεχρί, Αμπντουλάχ Αλ-Χαμπντάν, Καλίν Αλ-Γκανάμ.

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στον όγδοο όμιλο μαζί με Ισπανία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι.