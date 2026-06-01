Ο δανεισμός του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό από την Αλ Σαμπάμπ ολοκληρώνεται με τον Πορτογάλο εξτρέμ ωστόσο να επιθυμεί την παραμονή του στους Πειραιώτες.

Για λόγο αυτό οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει επαφές τόσο με την ομάδα της Αραβίας, όσο και με τον ατζέντη του Πορτογάλου τον Ζόρζε Μέντες.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ποντένσε δεν έκανε καλή σεζόν με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ήρθε στους Πειραιώτες χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία και για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα με μυϊκούς τραυματισμούς.

Τόσο μέσα από τον Ολυμπιακό, όσο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πιστεύουν ότι ο 30χρονος Πορτογάλος εξτρέμ με την κατάλληλη προετοιμασία το καλοκαίρι θα ξαναβρεί τον καλό του εαυτό και θα μπορεί να προσφέρει και να κάνει την διαφορά.

Έτσι οι Πειραιώτες είναι σε ανοιχτή γραμμή, με την Αλ Σαμπάμπ ώστε να μάθουν τις οικονομικές απαιτήσεις της, καθώς έχει συμβόλαιο με τον Πορτογάλο εξτρέμ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.