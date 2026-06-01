Τέσσερα από τα αστέρια της Παρί Σεν Ζερμέν έδωσαν το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) το παρών στο Roland Garros με τις δύο κούπες του Champions League.

Συγκεκριμένα, στο κεντρικό κορτ εμφανίστηκαν με την πρώτη κούπα, που κατακτήθηκε πέρυσι οι Ντεζιρέ Ντουέ και Ζαΐρ-Εμερί και ακολούθησαν οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Μπράντλεϊ Μπαρκολά με το τρόπαιο που κατακτήθηκε με αντίπαλο την Άρσεναλ, την ώρα που ο πρόεδρος της ομάδας Νασέρ Αλ-Κελαϊφί ήταν στις κερκίδες.

«Σας φέρνουμε το δεύτερο αστέρι, είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους στον σύλλογο, είναι μια συλλογική νίκη» δήλωσε ο Ντουέ, ενώ ο Ντεμπελέ πρόσθεσε:

«Έχουμε ζήσει ξεχωριστές στιγμές με αυτήν την ομάδα και θέλουμε να κατακτήσουμε ένα τρίτο τρόπαιο, αλλά πρώτα έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Γαλλία».