Στο μεταγραφικό «στόχαστρο» της Βιγιαρεάλ και της Έβερτον βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Σύμφωνα με Πορτογαλικά δημοσιεύματα ο Έλληνας δεξιός μπακ, δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα παραμείνει στην Σπόρτινγκ και η Βιγιαρεάλ θα κινηθεί επίσημα για την απόκτησή του.

Μάλιστα οι Ισπανοί είναι διατεθειμένοι να καταθέσουν πρόταση που φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ για τον Βαγιαννίδη.

Την ίδια ώρα, στο «παιχνίδι» για την απόκτηση του Έλληνα δεξιού μπακ είναι και η Έβερτον η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Το «bolanarede.pt» αναφέρει χαρακτηριστικά για την υπόθεση: «Η ισπανική ομάδα της Βιγιαρεάλ ενδιαφέρεται για τον Γιώργο Βαγιαννίδη και ενδέχεται να καταθέσει πρόταση προς τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας που θα αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Τις τελευταίες ώρες, στη Βιγιαρεάλ υπήρξε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, καθώς ο Ινίγο Πέρεθ, που οδήγησε τη Ράγιο Βαγιεκάνο μέχρι τον τελικό του Conference League, ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Μαρσελίνιο Τοράλ. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, η υπόθεση του Βαγιαννίδη αναμένεται να επανεξεταστεί από τη νέα τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Παράλληλα, ο Έλληνας δεξιός μπακ βρίσκεται και στο στόχαστρο της Έβερτον. Ο 24χρονος ακραίος αμυντικός μεταγράφηκε στη Σπόρτινγκ το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 32 συμμετοχές με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, μοιράζοντας επτά ασίστ».