Η Θεώνη Κουφονικολάκου μίλησε στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας τόσο τις πολιτικές εξελίξεις όσο και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από τη νέα πολιτική πρωτοβουλία.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία υποστήριξε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντέγραψε στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της πολιτικής της κίνησης, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απέρριψε τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για μια συζήτηση που δεν συμβάλλει στον πολιτικό διάλογο.

«Αντιλαμβάνομαι το άγχος, τον πανικό και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η συμπαράταξη. Αλλά δεν μπορούμε να απαντάμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Ρίχνουμε τελείως το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή, τι εννοεί; Επικαλείται πνευματική ιδιοκτησία στα στοιχεία της διακήρυξης; Δεν μπορώ να ενστερνιστώ τέτοια άποψη και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απέφυγε να ανοίξει τη συζήτηση για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ, παρά τις σχετικές τοποθετήσεις που έχουν γίνει από στελέχη του κόμματος, με πιο πρόσφατη εκείνη του Χάρη Δούκα. Αντίθετα, τόνισε ότι το κόμμα επιδιώκει να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις και να απευθυνθεί απευθείας στην κοινωνία.

«Επιθυμούμε την ανασυγκρότηση και την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμες προκλήσεις, όπως οι διεθνείς συγκρούσεις, η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε αρνητική, ξεκαθαρίζοντας: «Όχι. Σεβόμαστε άλλους χώρους, εκτιμούμε τη συνεισφορά των ανθρώπων που εργάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Τιμούμε τους αγώνες που έχουν γίνει. Και γι’ αυτό ακριβώς δεν καλούμε κανένα κόμμα να διαλυθεί».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής προσώπων που επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα πολιτική προσπάθεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θα υπάρξουν προνομιακές μεταχειρίσεις ή ειδικές διευθετήσεις.

Κλείνοντας, απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες σχετικά με πιθανές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από άλλους πολιτικούς χώρους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες άλλων κομμάτων.