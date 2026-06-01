Αν και δεν είναι από τα δημοφιλή νησιά, είναι ένα από τα ωραιότερα της Δωδεκανήσου κι ένας ιδανικός προορισμός για εσάς που αυτό το καλοκαίρι θέλετε χαλαρές διακοπές μακριά από τις ορδές τουριστών.

Ο λόγος για τη Νίσυρο που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για το ηφαίστειό της. Σύμφωνα με τη μυθολογία, δημιουργήθηκε στη Γιγαντομαχία, κατά τον πόλεμο μεταξύ Θεών και Γιγάντων, όταν ο Ποσειδώνας καταδίωξε τον Γίγαντα Πολυβώτη μέχρι την Κω, έκοψε ένα τμήμα της και, πετώντας το πάνω στον εχθρό του, τον βύθισε για πάντα στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο βράχος είναι η σημερινή Νίσυρος και οι εκρήξεις του ηφαιστείου ήταν η οργισμένη ανάσα του ηττημένου Γίγαντα.

Εξάλλου, η Νίσυρος είναι ένα ηφαιστειογενές μέρος και η ζωή στο νησί είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ηφαίστειο που αποτελεί και πόλο έλξης για τους τουρίστες. Ωστόσο, έχει και πολλά άλλα όμορφα μέρη για να δεις και σίγουρα θα αγαπήσεις, όπως οι γραφικοί οικισμοί της. Ο Εμπορειός είναι ένας μικρός παραδοσιακός οικισμός στο φρύδι της καλντέρας, που βλέπει στη θάλασσα αλλά και στην ενδοχώρα του νησιού. Τα πέτρινα παλιά σπίτια του οικισμού με τις κυκλαδίτικες επιρροές και τα καλντερίμια του, θα σας ταξιδέψουν.

Τα Νικιά από την άλλη, είναι ένας οικισμός χτισμένος ακριβώς πάνω στο χείλος της καλντέρας κι έχει θέα στο ηφαίστειο. Εδώ, οι κυκλαδίτικες επιρροές στην αρχιτεκτονική του οικισμού είναι πιο έντονες, με τα λευκά σπίτια και τις χρωματιστές πόρτες.

Δείτε τις φωτογραφίες