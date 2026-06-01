Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στον Λυκαβηττό, όταν άγνωστος άνδρας επιτέθηκε σε 22χρονη κοπέλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:20, όταν ο δράστης πλησίασε τη νεαρή από πίσω και, ασκώντας σωματική βία, την αγκάλιασε αιφνιδιαστικά.

Η 22χρονη προσπάθησε να διαφύγει

Η κοπέλα αντέδρασε άμεσα, τον απώθησε και προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, κινήθηκε προς την πλαγιά του λόφου, όπου έπεσε και τραυματίστηκε.

Περαστικός καταδίωξε τον δράστη

Το περιστατικό αντιλήφθηκε ένας περαστικός, ο οποίος επιχείρησε να καταδιώξει τον άγνωστο άνδρα.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να τον ακινητοποιήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να διαφύγει.

Οι Αρχές αναζητούν τον άνδρα, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.