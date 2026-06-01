Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Συνολικά εντοπίστηκαν 83 αλλοδαποί που επέβαιναν σε δύο λέμβους, σε θαλάσσιες περιοχές νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Λέμβος με 41 άτομα νότια των Καλών Λιμένων

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε λέμβος με 41 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Δεύτερη λέμβος με 42 άτομα

Λίγη ώρα νωρίτερα, ακόμη μία λέμβος με 42 αλλοδαπούς είχε εντοπιστεί σε θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Και σε αυτή την περίπτωση, ο εντοπισμός έγινε από εναέριο μέσο της Frontex.

Η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο με σημαία Μπελίζ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές

Οι δύο επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ενώ οι λιμενικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο αυξημένων μεταναστευτικών ροών, με τις αρχές να πραγματοποιούν συχνές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης.