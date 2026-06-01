Με ένα «εκκωφαντικό» νοκ άουτ ολοκληρώθηκε το main event του πυγμαχικού τουρνουά Fight for Glory IV, που φιλοξενήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι.

Ο Βασίλης «Billy G», κατά κόσμον Ολαγουάλε Ιντόβου, Έλληνας πυγμάχος με καταγωγή από τη Νιγηρία, επικράτησε του Ιάσωνα Σωτηρόπουλου στην κατηγορία Light Heavyweight, σε έναν αγώνα που είχε μεγάλο βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον, καθώς ο νικητής αναμενόταν να βρεθεί πιο κοντά στη διεκδίκηση του ελληνικού τίτλου της κατηγορίας.

Το βίντεο που έγινε viral καταγράφει τη στιγμή όπου ο Billy G με ένα εξαιρετικά δυνατό δεξί κροσέ, βρίσκει τον στόχο, στέλνοντας τον αντίπαλό του εκτός των σχοινιών του ρινγκ.

Η εικόνα του Σωτηρόπουλου να καταλήγει έξω από το ρινγκ προκάλεσε σοκ στους θεατές και δημιούργησε στιγμιαία ανησυχία στις εξέδρες.

Η αναμέτρηση είχε προαναγγελθεί ως το κορυφαίο γεγονός της βραδιάς. Ο Σωτηρόπουλος μπήκε στο ρινγκ με επαγγελματικό ρεκόρ 2 νίκες και 2 ήττες, ενώ ο Billy G είχε ήδη χτίσει φήμη αθλητή με ισχυρή δύναμη στα χτυπήματα, προερχόμενος από ακόμη ένα εντυπωσιακό νοκ άουτ σε προηγούμενη εμφάνισή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μετά τον αγώνα, παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο Ιάσωνας Σωτηρόπουλος δεν αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, γεγονός που καθησύχασε άμεσα τόσο τους διοργανωτές όσο και τους φιλάθλους που παρακολούθησαν τη μάχη.

Το Fight for Glory IV περιλάμβανε συνολικά έξι επαγγελματικές αναμετρήσεις και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες πυγμαχικές διοργανώσεις της χρονιάς στην Ελλάδα.

Ωστόσο, αυτό που έμεινε στο τέλος ήταν το εντυπωσιακό τελείωμα του Billy G, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να αναπαράγεται μαζικά στα κοινωνικά δίκτυα και σε ιστοσελίδες μαχητικών αθλημάτων.