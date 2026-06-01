Νέες εικόνες από τη στιγμή της βύθισης του τουριστικού σκάφους στη Μούγλα της Τουρκίας, στη νότια πλευρά του Κεραμεικοού Κόλπου, βορειοδυτικά της Σύμης, φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, αλλά και για τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν πάνω στο πλοίο.

Στα βίντεο που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, φαίνονται επιβάτες να προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σκάφος μέσα σε κλίμα πανικού, την ώρα που το τουριστικό πλοίο άρχισε να βάζει νερά και να βυθίζεται στα ανοιχτά του όρμου Ακουάριουμ.

Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός ασφυκτικά γεμάτου σκάφους, με δεκάδες ανθρώπους να προσπαθούν να σωθούν μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να διακρίνεται οργανωμένη διαδικασία εκκένωσης.

Επιβάτες πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν

Οι νέες λήψεις δείχνουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες, καθώς το σκάφος άρχισε να γέρνει και να βυθίζεται.

MUĞLA’DA TEKNE BATTI



Muğla'da Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli gezinti teknesi, Akvaryum Koyu' nda henüz belirlenemeyen nedenle battı.



Batan teknedeki yolcuların tamamının kurtarıldığı öğrenildi. pic.twitter.com/VAbavqI3iS — TVNET (@tvnet) May 29, 2026

Άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω στο πλοίο αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν με κάθε τρόπο από το σημείο.

MARMARİS’TE TUR TEKNESİ BATTI, 110 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ



Muğla’nın Marmaris ilçesi Cennet Adası açıklarında su alan tur teknesi battı, 110 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.



Tekne sulara gömülürken, İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. pic.twitter.com/auANH8WQ1o — Yurttan Haberler (@yurttanhabercom) May 29, 2026

Το γεγονός ότι στο σκάφος επέβαινε μεγάλος αριθμός ατόμων εντείνει τα ερωτήματα για το αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλούς επιβίβασης, αν υπήρχαν επαρκή σωστικά μέσα και αν εφαρμόστηκε σχέδιο εκκένωσης.

Ερωτήματα για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Η υπόθεση προκαλεί αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς τα πλάνα δίνουν την εικόνα μιας χαοτικής διαχείρισης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τρία κρίσιμα ερωτήματα: πόσοι επιβάτες βρίσκονταν πραγματικά πάνω στο σκάφος, αν υπήρχαν διαθέσιμα σωσίβια για όλους και γιατί η εκκένωση φαίνεται να έγινε με τόσο πρόχειρο τρόπο.

Το στοιχείο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι, παρά το σοβαρό περιστατικό, η εταιρεία φέρεται να ανακοίνωσε νέες εκδρομές, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Άρχισαν οι εργασίες απομάκρυνσης του σκάφους

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την απομάκρυνση του βυθισμένου τουριστικού σκάφους.

Η περιοχή γύρω από το πλοίο έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ενώ συνεργεία επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης ή απομάκρυνσης του σκάφους από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, στο περιστατικό έχασε τη ζωή του ο 59χρονος μάγειρας του πλοίου, γεγονός που μετατρέπει την υπόθεση από ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα σε τραγωδία.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες του ναυαγίου

Οι τουρκικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκάφος άρχισε να βάζει νερά, αλλά και το αν υπήρξαν παραλείψεις από την πλευρά της εταιρείας ή του πληρώματος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, καθώς αφορά μια από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Τουρκίας, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται εκδρομές με τουριστικά σκάφη.

Οι εικόνες με τους επιβάτες μέσα στη θάλασσα και το σκάφος να βυθίζεται προκαλούν σοκ και θέτουν ξανά το ζήτημα των ελέγχων, της χωρητικότητας και της πραγματικής εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας στις θαλάσσιες εκδρομές.

Οι νέες εικόνες φέρνουν νέα πίεση

Τα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα ενισχύουν την πίεση για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δεν αρκεί πλέον να διαπιστωθεί μόνο τι προκάλεσε τη βύθιση. Το κρίσιμο είναι να απαντηθεί αν το πλοίο έπρεπε να εκτελεί δρομολόγιο με τόσους επιβάτες, αν είχε τα απαραίτητα σωστικά μέσα και αν το πλήρωμα ήταν έτοιμο να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση.

Μέχρι να υπάρξουν επίσημες απαντήσεις, οι εικόνες από το ασφυκτικά γεμάτο σκάφος και τους επιβάτες που βρέθηκαν στο νερό θα παραμένουν το πιο ισχυρό τεκμήριο της αγωνίας που εκτυλίχθηκε στη θάλασσα.