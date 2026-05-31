Ιδιαίτερα αυξημένο φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθώς χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη εκφράσει έμπρακτα τη στήριξή τους υπογράφοντας την Ιδρυτική της Διακήρυξη. Μετά την κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο, η Διακήρυξη είναι πλέον διαθέσιμη προς ηλεκτρονική υπογραφή μέσω της ιστοσελίδας myelas.gr, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη σχετική πρωτοβουλία.

Μέσω της ίδιας διαδικτυακής πλατφόρμας παρέχεται και η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών, για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη, η οποία κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα, συνοδεύεται από 300+1 υπογραφές πολιτών που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους και διαθέτουν ποικίλη κοινωνική παρουσία και δράση. Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται και πρόσωπα από τον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού.

Πρόκειται για τους:

Aρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής

Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός

Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκης. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο

Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης κινηματογραφιστής

Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης

Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός

Δρακόπουλος Γιάννης, Ηθοποιός

Δραμουντάνης Βασίλης, Δντης Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Θωμαϊδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός

Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη

Κατσουλίδη Μαρία Ηθοποιος, Καθηγήτρια υποκριτικής

Κοκκινοπούλου Φαίη, Ηθοποιος

Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης Μουσικός

Λογιάδης Μίλτος Μαέστρος Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μανωλιουδάκη Ευγενια, Εικαστικός

Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός

Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης

Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης

Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής

Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του

Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια

Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου

Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός

Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός

Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα, Ηθοποιός

Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιος

Χειλακης Αιμίλιος, Ηθοποιος