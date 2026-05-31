Χιλιάδες οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν ξεχύθηκαν στους δρόμους του Παρισιού για την να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Champions League.
Ωστόσο από τους εορτασμούς η κατάσταση άλλαξε όταν ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια με τους οπαδούς να κάνουν χρήση φωτοβολίδων και τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τα πλήθη
Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, υπήρξαν πάνω από 400 συλλήψεις, ενώ επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν.
Δείτε βίντεο:
#BREAKING Riots in Paris, France after PSG win UEFA Champions League pic.twitter.com/XMoBaS0Vpj— Fast News Network (@fastnewsnet) May 31, 2026
🔴 #PSG Le dernier bilan s'élève à 416 interpellations dont 283 à Paris à 1 heure du matin, des «débordements inacceptables» dénoncés par le ministère de l'Intérieur.— Le Parisien (@le_Parisien) May 30, 2026
À Agen, une personne a été victime d'un traumatisme crânien après une chute.
🔴🇫🇷 Die Lage nahe dem Parc des Princes ist nach dem Sieg von PSG außer Kontrolle geraten.— XNewsDE 🇩🇪 (@1980Aktuell) May 31, 2026
🔥 Mehrere Brände wurden gemeldet.
👮♂️ Die Polizei griff ein und führte einen Einsatz durch, damit die Feuerwehr die Brände löschen konnte.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/yHssdL1Rex