Υπάρχει αρκετή κουβέντα ήδη γύρω από το χαμένο πέναλτι του Εμπερέτσι Έζε στον τελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αυτό που σχολιάζεται περισσότερο δεν είναι ότι «επιμένει στο ίδιο πέναλτι» με στατιστική εμμονή τύπου Ζορζίνιο ή Μπρούνο Φερνάντες, αλλά ότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ίδιο stutter-step run-up (το χαρακτηριστικό σπάσιμο του βηματισμού πριν την εκτέλεση), παρότι έχει δεχθεί κριτική όταν αποτυγχάνει.

Στον τελικό, ο Έζε εκτέλεσε ξανά με αυτή τη μέθοδο και έστειλε την μπάλα έξω από την εστία. Μετά το ματς, αρκετοί σχολιαστές στάθηκαν ακριβώς σε αυτό.

Ο Στίβεν Τζέραρντ χαρακτήρισε προβληματική την επιλογή του να χρησιμοποιήσει ξανά το stuttering run-up σε ένα τέτοιο παιχνίδι με μεγάλη πίεση.

Το London Standard έγραψε ότι ο Έζε δέχθηκε κριτική για την επιλογή του στην εκτέλεση.

Παράλληλα σε συζητήσεις οπαδών της Άρσεναλ στο Reddit υπήρξαν αρκετές αναφορές ότι ο Έζε είχε γενικά ασταθές ιστορικό στα πέναλτι και δεν έπρεπε να είναι ανάμεσα στους βασικούς εκτελεστές.