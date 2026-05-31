Με σχήμα που θυμίζει λουλούδι, δαντελωτές ακτές και κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, το Μεγανήσι στη Λευκάδα παραμένει μια ιδανική επιλογή για εσάς που αναζητάτε έναν προορισμό μακριά από τη βοή του μαζικού τουρισμού.

Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, τα τελευταία χρόνια η τουριστική του ταυτότητα εξελίσσεται ραγδαία, έχοντας μετατραπεί σε έναν κορυφαίο προορισμό «ήρεμης πολυτέλειας» και yachting, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι – ειδικά την περίοδο της τουριστικής αιχμής – έχει κόσμο. Έτσι, θα συναντήσετε πολλούς σκαφάτους, διάσημους, αλλά και απλούς τουρίστες που παίρνουν το καραβάκι από τη Λευκάδα κι έρχονται μέχρι εδώ για να το δούνε από κοντά.

Ωστόσο, το Μεγανήσι παραμένει ένα μέρος που διατηρεί την ανόθευτη γοητεία του και την καθημερινή ήρεμη ρουτίνα, ενώ οι περισσότερες ακτές του παραμένουν παρθένες και η πραγματική απομόνωση βρίσκεται στους δεκάδες κρυφούς όρμους που είναι προσβάσιμοι μόνο από τη θάλασσα. Οι βασικοί οικισμοί του νησιού είναι τρεις. Το Σπαρτοχώρι, χτισμένο σε ένα λοφώδες σημείο, απ’ όπου μπορεί κανείς να απολαύσει την εξαιρετική θέα, με το βλέμμα να χάνεται στο απέραντο γαλάζιο. Το Βαθύ, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι με καφενεία και ψαροταβέρνες, ιδανικό μέρος για έναν χαλαρό περίπατο και το Κατωμέρι, η γραφική πρωτεύουσα του.

Παρά το μικρό του μέγεθος, το Μεγανήσι διαθέτει αμέτρητες μικρές αμμουδερές παραλίες με απόκρημνα βράχια και διάφανα νερά, ανάμεσα στις οποίες και οι παραλίες Άι Γιάννης, Φανάρι, Αθερινός, Λιμονάρι, Σπηλιά. Στα πιο γνωστά σημεία του νησιού συμπεριλαμβάνεται και η θαλάσσια σπηλιά του Παπανικολή. Οφείλει την ονομασία της στο υποβρύχιο Παπανικολής, που χρησιμοποιούσε το Σπήλαιο ως ορμητήριο του κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ξεχωρίζει για τον υπέροχο φυσικό διάκοσμό του με εντυπωσιακούς σταλακτίτες. Επίσης, εδώ βρίσκεται και άλλη μία σημαντική σπηλιά, εκείνη του Κύκλωπα. Βρίσκεται στον όρμο Καλόπουλου, πάνω από τα Σπήλια και σε ύψος 50 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και λέγεται πως ανήκε στον Κύκλωπα Πολύφημο.