Αν πιστεύετε ότι η Ολλανδία είναι μόνο τουλίπες, κανάλια και ποδήλατα στο Άμστερνταμ, ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε και την άλλη πλευρά της. Και δεν είναι άλλη από τα νησιά της, τα οποία ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει.

Ένα από αυτά είναι και το Schiermonnikoog που συναντάται στα νησιά της Δυτικής Φρίσας, στις βόρειες ακτές της χώρας και μόλις το ανακαλύψετε, θα ανατρέψει όλα όσα είχατε στο μυαλό σας για την Ολλανδία ως προορισμό. Με μόλις 950 κατοίκους και μια μοναδική πόλη, το Schier, όπως αποκαλούν οι ντόπιοι το νησί τους, είναι κυρίως εθνικός δρυμός, καλυμμένος με αμμόλοφους και δάση και με μερικές από τις πιο παρθένες παραλίες της Ευρώπης.

Το Schiermonnikoog είναι ένα από τα πέντε ολλανδικά νησιά Wadden και εθνικό πάρκο. Λόγω της επίδρασης των παλιρροιών και της θέσης του μεταξύ της Θάλασσας Wadden και της Βόρειας Θάλασσας, το νησί έχει κλίμα που διαφέρει από το κλίμα της ηπειρωτικής χώρας. Αυτό το ιδιαίτερο κλίμα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το νησί έχει τόσο ποικίλο τοπίο. Με μερικές από τις ευρύτερες παραλίες στην Ευρώπη, φιλοξενεί επίσης αμμόλοφους, δάση, αλυκές, λίμνες και λασπότοπους. Το Schiermonnikoog, που κάποτε ονομάστηκε το πιο όμορφο μέρος των Κάτω Χωρών, είναι ο παράδεισος των φυσιολατρών.

Το κέντρο της μοναδικής πόλης του νησιού είναι ένα προστατευόμενο αστικό τοπίο, όπου δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα. Γενικότερα, μόνο οι κάτοικοι επιτρέπεται να οδηγούν αυτοκίνητα στο Schiermonnikoog, στο οποίο μπορεί να φτάσει κανείς από το ηπειρωτικό ολλανδικό χωριό Lauwersoog με φέρι σε 45′.

Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της πόλης έχει διατηρηθεί καλά και μπορεί να αφουγκραστεί κανείς την ατμόσφαιρα του νησιού απολαμβάνοντας ένα ποτό ή ένα γεύμα σε ένα από τα διάφορα καφέ ή εστιατόρια. Οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν το χρόνο τους κυνηγώντας κομμάτια κεχριμπαριού που ξεβράζονται στην ακτή στις πλατιές παραλίες με τη λευκή άμμο του νησιού, να κάνουν μαθήματα kitesurfing κατά μήκος φυσικών αμμοθινών και ποδήλατο ή πεζοπορία στα χιλιόμετρα μοναχικών μονοπατιών του νησιού.

Το παλιό θαλάσσιο ανάχωμα, που βρίσκεται μεταξύ του ορόσημου Bank van Banck και της οδού Westerduinweg, χρησίμευε ως κύρια αντιπλημμυρική προστασία μέχρι το 1962 και σήμερα αποτελεί μονοπάτι περιπάτου με φανταστική θέα στη λίμνη Westerplas. Το Schiermonnikoog διαθέτει επίσης δύο φάρους, τον κόκκινο στα βόρεια (Noordertoren) και τον λευκό στα νότια (Zuidertoren). Το φως του Zuidertoren έσβησε το 1909, καθώς μια αλλαγή στην πορεία του νερού στις εκβολές της Φρίσας σήμαινε ότι ο φάρος αυτός δεν ήταν πλέον απαραίτητος. Σήμερα ο πύργος χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Ο Noordertoren εξακολουθεί να χρησιμοποιείται.