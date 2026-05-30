Η υπόθεση του Έλληνα υπηκόου που κατηγορείται από τις βρετανικές αρχές για δραστηριότητες σχετιζόμενες με ξένη υπηρεσία πληροφοριών λαμβάνει πλέον διαστάσεις δικαστικής έρευνας, καθώς ο 46χρονος παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της επόμενης εμφάνισής του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο Ιωάννης Αϊδινίδης, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και διαμένει μόνιμα στο Μόναχο, οδηγήθηκε στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ αντιμετωπίζοντας κατηγορίες βάσει της βρετανικής νομοθεσίας περί Εθνικής Ασφάλειας. Οι αρχές τον συνδέουν με φερόμενη παρακολούθηση δημοσιογράφου του Iran International, του περσόφωνου τηλεοπτικού δικτύου που εδρεύει στο Λονδίνο και ασκεί έντονη κριτική προς το ιρανικό καθεστώς.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤ Νews Κατά την εισαγγελική αρχή, ο 46χρονος μετέβη δύο φορές στη Βρετανία, μία τον Απρίλιο και μία τον Μάιο, και φέρεται να κατέγραψε φωτογραφικά κατοικίες, πινακίδες οχημάτων και διάφορα σημεία που σχετίζονταν με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο.

Οι καταγγελίες για κρυφή παρακολούθηση

Οι βρετανικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι ο Αϊδινίδης είχε τοποθετήσει κρυφό σύστημα καταγραφής εικόνας σε σημείο παρακολούθησης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εισαγγελίας, επρόκειτο για κάμερα κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και στερεωμένη σε δέντρο, με δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε άγνωστους αποδέκτες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της δικογραφίας που έχουν συγκεντρώσει οι ερευνητικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η σύλληψη και η συνέχεια της διαδικασίας

Ο Αϊδινίδης συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου δεν προχώρησε σε δήλωση ενοχής ή μη ενοχής, ενώ παραμένει υπό κράτηση.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Όλντ Μπέιλι, το Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί εκ νέου στις 19 Ιουνίου.